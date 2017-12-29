近日，韓國多家媒體對中國遊戲公司表現出極大關注。韓媒的反應，主要源於多款中國遊戲在韓國市場表現異常迅猛，一度占據韓國Google Play暢銷榜TOP10的半壁江山。

其中，藍港互動因一年內有兩款遊戲《黎明之光》《大航海之路》進入韓國Google Play暢銷榜前五，尤其是《大航海之路》還曾穩居第三，僅位於兩款韓國超級IP《天堂》手遊之後，得到了韓國知名遊戲媒體Gametoc的更多關注。

Gametoc記者專程來到中國北京，對藍港互動總裁廖明香進行了采訪。經翻譯整理，Gametoc新聞報道原文如下：

藍港互動於2007年在北京成立，是中國遊戲公司中，同時具備研發和發行能力的優秀企業代表。

在韓國，業界對藍港的認知，是一家手遊公司。但實際上，藍港是由多個公司及業務組成的集團，包括專註遊戲研發和發行的藍港遊戲，開展互聯網影視業務的藍港影業，涵蓋AI、物聯網、互聯網應用業務的藍港科技，以及投資方面的藍港資本。

成功的秘訣，是堅持不懈專註研發

在藍港，遊戲是最大、最核心的業務，已經發展了十年時間。

藍港是由王峰和廖明香創建的，起初是一家PC遊戲公司。在網頁遊戲成為焦點後，藍港迅速跟進，推出了《西遊記》《三國演義》等多款經典遊戲。2011年，當智能手機變得流行時，藍港快速拓展至手遊業務。對藍港來說，PC時代是打基礎的時期，之後在頁遊領域，研發和發行能力迅速提高，再到手遊時代，實現厚積薄發。

藍港互動是中國遊戲公司中，第一代選擇“專註手遊”戰略的公司之一。廖明香說，“我們自移動互聯網時代還沒到來的功能機時代，就開始關註手遊市場了，2012年，公司正式將戰略方向轉變為移動遊戲，陸續推出了《王者之劍》《蒼穹之劍》等暢銷產品”。

而隨著國內遊戲業務的升級，藍港也在加速全球化進程，在香港、韓國、北美等地區設有分支機構。

今年在韓國，《黎明之光》和《大航海之路》分別達到谷歌暢銷榜第五、第三的成績。廖明香表示，“坦率講，藍港韓國分公司的成績超過預期。”

“我們都很高興，包括我與藍港所有的高管。我感到非常興奮，因為韓國分公司的表現比我想象的還要好”，廖明香還提及，“我們韓分大多數員工都是韓國人，熟悉韓國用戶的文化、習慣和傾向，在產品的定位、專業的運營以及營銷方面非常優秀。”

未來，藍港將在海外進行更多的投入。比如，一款由美國分公司自研的產品，在巴西市場的測試成績優異，將進行全球發行。而對於東南亞市場，明年計劃推出6-7款遊戲，其中包括藍港此前經過多個市場驗證的明星產品《蜀山戰紀之劍俠傳奇》。此外，藍港對俄羅斯和日本市場也在密切關注。

當問到藍港成功的秘訣，廖明香談到，“堅持不懈專註研發，是成功的關鍵。從創業初期的研發為主，到後續發展為自主開發、自主運營、自主發行，不斷應對市場變化。”

超越遊戲，成為一家綜合娛樂公司

盡管遊戲是藍港的主營業務，但藍港的目標並不止於遊戲。

藍港的名字象征著“藍海”和“港灣”，意思是尋求更大的價值和希望之港。廖明香說，藍港從成立伊始，就立志要做一個擁有百年歷史的企業。

藍港要做的，是成為一家綜合娛樂公司，主要體現在三個方面。

第一方面，是業務層面多維度切入娛樂領域，包括遊戲、電影、電視劇、消費電子、風險投資等。藍港在今年2月發布的《我與你的光年距離》的網絡劇，改編自韓國人氣漫畫《雪姬》，上線五周，在樂視視頻獨播播放量破10億，百度指數峰值超18萬。

韓媒熱議中國遊戲公司出海 廖明香分享藍港互動成功之道

此外，藍港還使遊戲和影視業務產生了聯動效應，如《鎮墓獸》等著名作家的文學作品，將被制作成影視劇，之後擴展到遊戲領域。以及2015年中國票房最高的電影《捉妖記》，其正版授權的同名手遊也是由藍港負責開發，即將配合電影《捉妖記2》的檔期進行宣發。

第二方面，體現在企業價值觀上。

藍港追求的價值被濃縮成“Fun is First”，意思是創造有趣和精彩的內容。“我們相信，好奇心能改變這個世界”，廖明香強調，“人應該總是尋求新的興趣、新的東西。”

支撐不斷“創造有趣和精彩”的，是藍港的人才觀。多數核心研發員工，都是已經在中國的遊戲行業中，摸爬滾打十余年的人。更加重要的是，藍港在總體人才梯隊上追求年輕化。藍港共有約700名員工，平均年齡26歲，主要90後為主。藍港每年還在進行大規模的校招，以吸納更多新鮮血液。

第三方面，體現在企業文化和員工關懷上。

廖明香向我們介紹：“藍港做了一個自助餐廳，免費供應早餐、午餐和晚餐，晚上9點以後提供午夜點心。行政部門有專人負責原料采購和食品安全把控，每天的食物都會留樣品做衛生測試。”

藍港每年會給員工紀念品，每5年時會贈送金微章，另外公司的員工卡也是根據年份來區分的，分為灰色、綠色、靛藍、紫色、橙色等。廖明香的員工卡是橙色的，代表在藍港超過十年。

藍港的吉祥物，叫做Orca，是一頭虎鯨。這個可愛的吉祥物最早來自廖明香的提議，她認為，“藍港是從港口出發，駛向藍海的夢想，而虎鯨是大海中的龐然大物，有自己的語言和社會體系，生存能力極強的動物，這與我們成為綜合娛樂性大企業的夢想吻合。”

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)