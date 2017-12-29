弘和仁愛醫療(03869-HK)擬收購位於浙江省醫院

弘和仁愛醫療(03869-HK)公布，公司與兩名個人賣方訂立具有法律約束力的意向書。根據意向書，公司有條件向賣方購買一間管理公司的控股公司的100%直接股權，該管理公司於建議收購事項完成前經若干重組後為一間位於浙江省的非營利性醫院的舉辦人。

收購的對價釐定方式及估值應參考該醫院的過往表現、該醫院截至2017年12月31日止年度的經審核純利；及目標公司在重組之後的實際經營指標及收益水平而釐定。公司須於簽訂意向書後10日內向一個共同賬戶繳納按金3000萬人民幣。

弘和仁愛醫療計劃收購的醫院位於浙江省，鄰近集團管理或營運的醫院。建議收購事項致使集團與該醫院形成協同效應及從經濟規模中受益(包括醫療資源的共用及集團內的合作)。建議收購事項亦可擴大集團現有業務的市場份額及增加集團在中國的市場份額，以及進一步提高集團在業內的品牌知名度。由於該醫院的患者群眾多及在區內口碑超卓，因此公司亦相信該醫院擁有可觀的增長潛力。

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