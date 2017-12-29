鐵貨(01029-HK)可能進行的集資活動

鐵貨(01029-HK)公布，K&S已與一名俄羅斯客戶簽訂長期商品銷售合約，其將為鐵江現貨提供穩定的收入源，並可減緩鐵路堵塞問題造成的影響。與此同時，在K&S工地團隊解決若干調試問題之同時，乾燥裝置持續進行提升產能計劃。

誠如鐵江現貨2017年第三季最新營運資料所述，西伯利亞鐵路堵塞正影響東運產品予中國客戶。雖然暴雨導致的堵塞已逐漸緩和，K&S已與一名俄羅斯客戶落實長期商品銷售合約，每月向其銷售K&S的鐵精礦。由於該名俄羅斯客戶位於K&S西部，貨運將不受鐵路問題影響，並將向鐵江現貨提供穩定現金流。

K&S亦一直提升乾燥裝置的應用，其屬K&S在冬季生產過程中不可或缺的一部分。於提升乾燥裝置的應用時，調試團隊遭遇若干技術問題，該等問題主要由於K&S項目承包商欠佳的工程所致。雖然乾燥裝置仍然營運中，但該等技術問題已對K&S產量構成影響，導致K&S工廠不能滿負載營運。K&S工地團隊繼續力求儘快解決所發現的問題。然而，鐵江現貨注意到，由於冬季氣候漸退，故對乾燥裝置作為K&S生產過程一部分的需求將於下年首季逐步減低。

於毋須使用乾燥裝置時，K&S工廠於本年初已證實可負載營運，並成功完成按90%的產能進行24小時負載測試。倘鐵礦石價格情況持續維持於目前價格水平，加上鐵路及調試問題得以及時解決，則K&S將繼續為鐵江現貨帶來正現金流。鐵江現貨繼續監察其持續經營狀況，並執行措施改善其現金流狀況，包括在適當情況下重組中國工商銀行貸款及可能進行的集資活動。

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