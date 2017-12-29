朗詩綠色地產(00106-HK)組合夥企業發展武漢商業地

朗詩綠色地產(00106-HK)公布，公司之全資附屬公司南京朗銘及上海朗青與朗信資本及信達投資簽訂有限合夥協議，據此，訂約方同意共同設立嘉興朗達合夥企業。南京朗銘及信達投資為嘉興朗達合夥企業的有限合夥人，並將分別認繳嘉興朗達合夥企業資本金30%及70%，而朗信資本為嘉興朗達合夥企業的普通合夥人，將認繳出資100萬(人民幣.下同)。

上海朗青為嘉興朗達合夥企業的管理人；及公司之全資附屬公司武漢朗恒與嘉興朗達合夥企業及湖北供銷徐東民生廣場置業簽訂協議，據此，武漢朗恒同意出售及嘉興朗達合夥企業同意收購湖北供銷徐東民生廣場置業股權，代價為6.6億元；及嘉興朗達合夥企業將向標的公司提供股東借款4.61億元。

湖北供銷徐東民生廣場置業有限公司之主要業務為房地產開發、商品房銷售及物業服務等。標的公司持有該項目位於武漢市洪山區徐東村，宗地面積合計約32,273平方米，可建建築面積約130,529平方米，用途為住宅用地。

嘉興朗達合夥企業的投資目標為主要投資於優質房地產開發與銷售項目等。嘉興朗達合夥企業將透過該協議收購標的公司股權以發展該項目。

南京朗銘及信達投資認繳嘉興朗達合夥企業資本金金額為18.01億。南京朗銘及信達投資將按30%:70%出資。其中，首期出資為11.21億元。第二期出資將根據該項目實施情況，由執行合夥事務人向南京朗銘及信達投資發出剩餘出資繳付通知。集團致力於為拓展在中國的房地產開發業務尋找合適的項目。透過成立嘉興朗達合夥企業及股權轉讓引入信達投資成為合作夥伴，共同開發該項目有助為集團帶來銷售收益，符合集團的發展戰略。轉讓武漢朗恒債權有助集團保留財務資源以發展其他項目。基於以上原因，董事相信有限合夥協議及該協議的條款為公平及合理，以及符合公司及其股東的整體利益。

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