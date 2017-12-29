港交所打擊「向下炒」措施將出爐 老千股皮繃緊

小股民心痛惡絕的細價股透過供股及合股的「向下炒」行為，終於有望被打擊。港交所正進行諮詢後總結歸納，將禁止達到 25% 或以上攤薄效應的的融資活動，並禁止導致經調整後股價低於 1 元或 0.5 元 (港元，下同) 的股份分拆或發行紅股。

所謂向下炒即莊家周而復始地利用折讓價配股及供股，令小股東不敢跟供，造成貨源歸邊，莊家再待透過系列「利多」消息配合炒高股價後伺機拋售獲利，待股價跌至低殘後又透過合股令股價加大，然後再以大折讓供股，進一步攤薄小股東權益，周而復始，至香港出現不少「供股大王」及「抽水大王」，而個別細價股更令小股民損失慘重。市場一直有聲音要求禁止這類「向下炒」行為，港交所終於有所行動。

港交所關於打擊「向下炒」問題的諮詢近期已完結，正等待總結歸納。諮詢建議禁止達到 25% 或以上攤薄效應的的融資活動，並禁止導致經調整後股價低於 1 元或 0.5 元 (港元，下同) 的股份分拆或發行紅股。除了使用現有一般性授權發行新股外，規定所有公開招股必須取得少數股東批准。

事實上，港交所在去年底就曾與證監會公布加強供股等相關監管。有參與上市公司供股合股審批的法律界人士透露，相較以往供股等集資建議 9 成獲批，現時僅約一半獲批，反映未正式出台打擊「向下炒」措施前，港交所已在默默工作。現時只要港交所懷疑上市公司是「現金公司」都會拒絕供股集資行動。港交所並會向申請公司做大量質詢，包括集資目的、為何不選擇其他方法等，令上市公司集資行為不敢太過放肆。

《星島日報》引述香港證券業協會前主席繆英源表示，香港股壇中充斥大量問題股份，根治需要有足夠措施包括有效監管，從源頭去堵塞問題，包括對市場作出更多的信息披露，並改善上市審批制度，學習其他海外成熟市場，將上市審批權更多交由證監會進行。

除此以外，上市公司更改供股集資用途也屢見不鮮，令投資者缺乏保障。記錄顯示，近期就有茂宸 (0273-HK) 擬將供股集資原用於直接投資及金融服務，改為用於 B&P 收購，涉及 4.89 億元，另外萬科海外(1036-HK) 擬將供股集資原用於收購土地及物業項目，改為經金匯隆提供按揭，涉及資金 3.5 億元。

耀才證券 (1428-HK) 行政總裁許繹彬表示，早前已向證監會及港交所提出，立法要求上市公司供股、配股或發新股後資金的用途與申請時一致，否則投資者有權要求退還資金。他說，老千股橫行多年，令散戶利益難保障，David Webb 早前公布「50 檔不能買的股份」，監管機構也應定期向公眾點名公布問題股。