【華冠投顧】武傑電台:明天2017年最後一個交易日!

◆ 紅盤

台北股市早盤上漲 + 26 點開出，開盤重新站回 10500 點；在台股三王 (台積電、鴻海、大立光) 的轉強下，指數震盪走高，終場上漲 + 80 點作收，收在 10567 點，成交量 1047 億。

今天台股一如我們昨天的預期… 外資在期貨市場，一口氣加碼了五千口多單；顯示已經出現外資收假前的押寶買盤，所以我們預計今、明二天，台股可望出現『一紅吃四線』的亮眼表現。而今天指數不但收復四條均線，高點更是一度來挑戰 10600 點；明天就是元旦連假最後交易日，在外資買盤持續回流下，預計可望維持『紅盤』以上表現。只是漲多漲少… 就是外資的心情囉!!

今天台股開盤漲 26 點，終場收漲 80 點，收在 10513 點，市場上有人看空、有人看多，武傑對今年的看法依舊沒變，還是看多，所以要大家切勿過度恐慌，有拉回修正時是給大家機會低檔布局的，大家要好好把握，依舊給大家信心；而 12 月幾次的下跌有許多的籌碼浮額被洗出場，市場氣氛也轉趨保守觀望氣氛較濃，但也有許多中小型股走出自己的路，例如: 1526 日馳、6552 易華電… 等，但武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，不要過度猜測是反彈還是回升，最後選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低! 喜歡武傑分析的朋友都可以在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與你分享!



個股方面今天股王 3008 大立光漲回 4000 大關收在 4040 元， 2317 鴻海小漲收在 94.3 元，權值王 2330 台積電則是小漲收 226 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 1802 台玻、3624 光頡、9958 世紀鋼、5457 宣德、1526 日馳、2478 大毅… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 5351 鈺創、2399 映泰、3380 明泰、5392 應華、8261 富鼎、5349 先豐… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估