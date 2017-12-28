【華冠投顧】將士用命 收復半年線

◆劉彥良 盤後分析

昨天傳產股表態，今天輪到電子大軍跌深反彈，股王 3008 大立光大漲 6%、股后 6510 精測更大漲 9%。指數終場上漲 80 點，終於收復半年線，而且在月線將翻揚形成助漲下，指數有望再往季線及空方缺口靠攏。

明年第一季依舊看好傳產優於電子，一消一長下代表指數高低空間不會太大，不過主流會持續易位。原物料族群今天多半漲多休息，因為資金全跑去電子，不過 1802 台玻、1905 華紙、2009 第一銅仍強勢創高。

二線塑化 1312 國喬、1305 華夏、1309 台達化今天漲多拉回，但法人進場加持，休息過後可望再攻。2014 中鴻一樣獲法人加持，而且宣布調漲內銷價，今天衝高遇年初高點解套壓力被打回平盤，不過後勢仍然看好。

主力股方面：8489 三貝德，前天盤中跌停但主力加碼終場留長下影線，休息一天後今天已重新站回所有均線之上；2505 國揚，沿五日線持續上攻，籌碼安定，今天改寫收盤價新高；8033 雷虎，新產品打入國際大廠，未來想像空間大，量縮拉回整理後可望再攻。至於 2 字頭的電子股，兩個主力每天都在加碼，今天一樣改寫收盤價新高，容後再公開。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估