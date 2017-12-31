〈2018搶先看〉2018全球4大央行貨幣政策前瞻

FX168 財經今 (28) 日報導，眼下距離新年僅剩幾天的時間，回首過去一年，全球央行貨幣政策趨緊的大潮，美國聯準會今年如期升息了三次，英國央行 11 月也升息一次。同時，今年歐洲央行與日本央行也已經將退出刺激的可能性擺上了台面。展望 2018 年，這四個主要央行的貨幣政策又會有什麽樣的進展？是加速緊縮，還是繼續按兵不動。

美國聯準會：2018 年至少升息三次

鑒於今年美國經濟表現穩固，分析師們都預計 2018 年美國聯準會至少會升息三次。野村證券 (Nomura securities) 經濟學家 Andy Cates 表示，鑒於企業資本支出有良好的政策支持，如果明年企業開始加大投資，那麽美國聯準會可能升息三次以上。

摩根大通資產管理 (JP Morgan Asset Management) 固收國際首席信息官 Nick Gartside 指出，上個月耐用品訂單數據的向上修正、PMI 仍維持在高位，消費者信心走強以及勞動力市場狀況繼續改善，這些都表明美國經濟的基本面因素強勁。

歐洲央行：結束量化寬鬆 (QE) 前料升息一次

今年歐元區正享受著自 2008 年金融危機以來最佳的時刻之一，其 GDP 的增長率超過了美國。數據顯示，2017 年三季度歐元區的 GDP 較二季度增長 0.6%，年增率成長 2.5%，而同期美國 GDP 的年增率增幅在 2.3%。

Nick Gartside 稱，「歐元區內經濟的引擎全面發動，在這樣一個強勁增長的背景下，市場可能開始消化歐洲央行會很快升息的預期，這是一個風險所在。」

目前，市場並不預期歐洲央行會在 2018 年升息。此前該央行已經表態，如果經濟狀況發生轉變，會考慮追加刺激。 歐洲央行今年 10 月曾宣布，將其每月的資產購買規模從 600 億歐元 (704.1 億美元) 削減至 300 億歐元，從明年 1 月份開始，並且至少持續至 9 月份。

野村的 Andy Cates 相信，2018 年歐元區核心通膨將高於歐洲央行的預期，如果能夠實現，這將迫使歐央行進一步撤出刺激。不過，她也警告稱，歐洲政治不穩定可能對經濟造成負面影響，比如 2018 年上半年的義大利選舉，由於當地民粹主義政黨崛起，對歐元區經濟而言是一個潛在的風險。

英國央行：2018 年可能升息兩次

今年 11 月，英國央行宣布進行十多年來的首次升息，並將其歸結於通膨壓力強勁以及低失業率。與此同時，英國央行打算在未來幾年逐步收緊貨幣政策，所以當前市場已經消化了明年再升息一次的預期。不過， Andy Cates 和 Nick Gartside 兩個人都認為，2018 年英國央行可能升息兩次，其中的一個主要原因是英國脫歐。

此前，英國決定脫離歐盟已經導致英鎊貶值，但鑒於脫歐協商可能在 2018 年繼續， Andy Cates 預計短期英國脫歐不會觸發經濟不確定性，因此英國央行將把目光更多的聚焦在經濟上。就目前來看，英國經濟較脫歐公投前表現的更好。

Nick Gartside 認為，由於英國達成脫歐過度協議的可能性似乎更大，導致近期英國國債收益率上升，這也使得英國央行能夠遵循其自身的升息預測，特別是在該協議能為英國經濟增速添磚加瓦的情況下。

日本央行：最寬鬆的央行

由於通膨壓力依舊較低。日本央行料不急於收緊貨幣政策。目前該央行的短期利率在 - 0.1%，並維持 10 年期國債收益率在零水平。 根據日本央行 10 月發布的報告，2017-18 財年日本核心消費者物價指數將增長 0.8%，低於此前 1.1% 的預測。

Nick Gartside 表示，「只要當前的通膨環境不改變，日本央行就不會縮減刺激，而該央行也希望避免日元升值。」 Andy Cates 補充道， 「 展望 2018 年，日本央行可能是主要央行當中最為寬鬆的，且不會做出任何退出刺激政策的舉動。」