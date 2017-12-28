搶占印度電動車市場大餅 貿協組國家隊進攻

節能減碳風潮下，各國陸續針對全面電動車化訂定時間表，印度以 2030 年全面改用電動車為目標，著眼高達 13 億人口商機，外貿協會董事長黃志芳今 (28) 日宣布，將結合國內電動機車廠商籌組國家隊，搶攻印度電動車市場。

黃志芳指出，台灣電動車聯盟明 (2018) 年第 1 季正式成軍，明年 5 月將在印度台灣形象展中設立台灣電動車館。

行政院長賴清德宣布，國內電動機車 2035 年全面上路、電動汽車 2040 年跟進，印度則規畫 2030 年全面改用電動車。貿協董事長黃志芳指出，印度人口高達 13 億，目前電動車數量卻只有 40 萬輛，未來商機驚人，已成為電動車廠商兵家必爭之地。

為搶占商機，貿協今年 11 月已在台舉辦台印電動車合作座談會以及採購洽談會，並將打鐵趁熱，結合國內三陽工業、光陽工業、東元電機、建大輪胎、億光電子等廠商組成國家隊，共同進軍印度電動車市場。

黃志芳指出，根據當地市場現況，國內業者想打品牌將非常辛苦，最佳模式為與印度業者形成零組件供應鏈，或以合資方式經營。

目前規畫，台灣電動車聯盟將於明年第 1 季成立，並在明年 5 月印度台灣形象展中，以聯盟名義設立台灣電動車館，徵集國內業者前往展示最新科技與應用，也將擴大邀請更多印度電動車廠商來台採購，提供客製化服務。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』