韓國再出手抑制投機 比特幣最低跌破14000美元

大跌，大漲，再大跌，如過山車般的比特幣價格再次下跌了。

北京時間周四上午，交易平台Bitstamp數據顯示，比特幣價格快速走低，最低跌破14000美元，較日內最高點跌幅達9%。

韓聯社消息，周四當天，韓國政府公布了虛擬貨幣投機行為的打擊對策，並考慮關閉部分虛擬貨幣交易所以抑制過度投機。

除此之外，韓國政府還決定實施虛擬貨幣交易實名制，擴大反壟斷執法機關“公正交易委員會”對虛擬貨幣交易機構的調查權限。

相比於之前比特幣一路高歌猛進的態勢，臨近年末巨幅波動似乎成為了比特幣的一大特點。

英國CMC集團悉尼分析師Ric Spooner接受彭博電視采訪時表示，如果出現像上周“大血洗”那樣的大幅度下跌，那麽這次更有可能出現更大和更覆雜的調整。未來幾個月，比特幣可能跌至8700美元，甚至是5700美元。

但盤旋在數字加密貨幣上方的疑問一直都在，這次比特幣帶動數字貨幣上漲，是跌到“一文不值”路上的死貓反彈，還是走向4萬美元未來的必經之路？

本文來自華爾街見聞

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