【大行報告】申萬：麗珠醫藥(01513-HK)新一輪激勵即將落地 維持目标價

申萬研究發表報告稱，麗珠醫藥(01513-HK)宣布將實行新一輪股權激勵，本激勵計劃涉及的激勵對象共計1045人，覆蓋面廣泛。該行認為，該激勵計劃的實行能夠進一步保證管理層與股東利益的一緻性，并且促進公司管理效率的提高。

報告指，麗康樂銷售額的增速從16年的64%下降至今年前三季度的約15%，主要由于公司為了維護價格體系于今年2季度放棄了廣東市場。由于參芪扶正和麗康樂均為輔助用藥，臨床使用受到一定限制。此外，本次新版國家醫保目錄增加了對參芪扶正及麗康樂的報銷限制。因此，該行預計參芪扶正的銷售額或將于18年面臨雙位數的下滑，麗康樂的銷售額亦或受到負面影響。

該行又指，艾普拉唑針劑已經通過了現場檢查，預計將于未來一個月内獲批。然而，由于艾普拉唑針劑錯過了最近的一輪招标以及醫保目錄調整，該品種放量或許需要2-3年的時間。

申萬維持2017年的稀釋每股收益8.02元(同比增長336%)，18年2.03元(同比下降75%)，19年2.27元(同比增長12%)。維持59港元的目标價，對應24.5倍18年市盈率以及4%的下跌空間，維持中性評級。

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