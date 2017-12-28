【華冠投顧】 林驛銘: 台股持續反彈，但趨勢仍空不變!

台北股市今日在電子股三巨頭領軍下，指數開高震盪走高，終場以 10567 點作收，上漲 80 點，成交量放大至 1047 億元，呈現價漲量增格局。

2017 年即將封關前，多頭試圖反撲，大盤指數繼昨日漲 64 點後，今日在電子權值股的帶頭下持續上漲 80 點，包括跌回今年起漲點的股王大立光 (3008)，昨日跌破 4000 元整數關卡後，今日進行大反撲，股價大漲 235 元，來到 4040 元，重回 4000 整數之上。同樣跌深的蘋果股鴻海(2317)，股價跳空上漲，以 94.3 元作收，上漲 2.28%。而權王台積電(2330) 股價上漲 1 元來到 226 元，站穩半年線之上。其他權值股包括南亞科 (2408)，正新(2105)，鴻準(2354)，和碩(4938)，聯發科(2454)，群創(3481) 等股價跌深後同步出現反彈走勢。其他在二線光學股也同步反彈，包括玉晶光 (3406)、亞光(3019)。具備漲價題材的 PCB 上游銅箔基板、玻纖紗等類股如台光電(2383)、台燿(6274)、建榮(5340)、等股價大漲；被動元件股如立敦(6175)、凱美(5317)、大毅(2478) 等股價持續強勢；矽晶圓環球晶 (6488)、台勝科(3532)、) 等股價也有所表態。此外，電動車相關個股受到中國新能源車補助延到 2020 年，激勵導線架界霖 (5285) 股價強攻觸及漲停，創新高價；3D 感測相關個股如砷化鎵族群穩懋 (3105)、全新(2455)、宏捷科(8086) 等股價出現跌多反彈走勢。

台股 2017 年剩明日最後一個交易日，這二天可見多頭力拚年底前扭轉趨勢，內資與集團股作帳力挺。就技術面來看，台股短線出現轉強訊號，日 KD 已形成交叉向上，後續待量能溫和放大，以及外資買盤能否持續為重要關鍵。不過大盤整體走勢而言，趨勢尚未改變! 若接下來若股王大立光以及鴻海股價能夠走出一波跌深反彈行情，元月行情就可以期待。短線操作上建議，趁反彈時調整持股!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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