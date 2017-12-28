【日盛投顧】低檔均線集結 指數出現多方缺口

◆盤勢分析

1. 週三美股持續量縮整理，亞洲盤除日本外，則呈現榮景，台股在大立光與鴻海止穩加上原物料股續強帶動下，終場指數上漲 80.97 點，以 10567.64 點作收，成交量 1047.03 億元。

2. 技術面看台股，在 26 日長黑過後，隨即帶出兩根長紅，突破 26 日長黑高點，並出現多方缺口，化解破低疑慮。在均線方面，週四指數站回到五日、十日以及月線、半年線之上，均線形成低檔多方集結，一旦出現翻揚，指數將有轉強機會。而在指標方面，日 KD 指數在 50 之上黃金交叉，對多方具有支撐效果，整體來看，當前指數低檔支撐在利空過後，已有轉強訊號，後續觀察量能以及高檔季線反壓考驗多方企圖。

3. 三大法人買超 75.38 億元，外資與陸資 + 65.02 億元、投信 + 4.35 億元、自營商 + 6.01 億元

電子以 PCB、下游與被動較強 原物料行情持續延燒

1. 電子類股指數本波強度稍弱，但周四亦在低檔拉出紅棒，並突破 26 日長黑高點，日 KD 亦出現黃金交叉，弱勢股 2317 鴻海、3008 大立光等止跌回穩，有利盤面多方氣氛，之前拖累指數的蘋概族群止穩，除了 3008 大立光之外，像是 6153 嘉聯益、4943 康控 - KY、2439 美律等皆回到支撐轉強、6120 達運受惠轉型為精密材料，成為 OLED 受惠廠，股價再創新高。而在強勢族群方面包括 PCB 上游的 6274 台燿、5475 德宏等走強，被動元件 2327 國巨尾盤拉高、2478 大毅再創波段新高；而電競 2357 華碩、2377 微星在法人買盤支撐下，走勢仍強；矽晶圓報價維持高檔，3532 台勝科股價跌破年線反彈，6182 合晶與 6488 環球晶維持在季線之上強勢整理。

2. 非金電近期受惠於原物料報價走強，包括水泥、造紙、鋼鐵、塑化、玻陶等紛紛走強，其中紙漿價格，在年節需求加上中國禁廢令控管，帶動原生紙漿價格上揚，1907 永豐餘股價創波段新高，鋼鐵受惠於中國調控產能，寶鋼、武鋼、鞍鋼報價上揚，中鋼與中鴻亦調高盤價；有色金屬銅、鋁以及鎳價亦持續上揚，包括 2009 第一銅、2027 大成鋼、2006 東鋼等走強，2014 中鴻漲多回檔，2023 燁輝低檔轉強、水泥則在中國春節停產下，淡季不淡，1101 台泥突破年線走強、1102 亞泥低檔帶量突破。塑化則在油價走強帶動下游報價轉強，週四 1312 國喬、1310 台苯、1305 華夏等股價雖然開高走低，但多方結構並未破壞。1802 台玻今年獲利可望創六年新高，股價在外資與投信買盤推升價持續創高。