跨年資金大挪移 見風轉舵

四百餘家上市櫃企業股價仍低於淨值，扣除第三季本業虧損公司，還有近三百家，這些籌碼穩定的賺錢公司將是現階段資金最佳的避風港。

文．馮泉富

台股近期受制於外資長假效應，少了重要參與者，量能持續萎縮，型態上維持在六十日線以下量縮整理。股王大立光的破底走勢，也造成市場投資氛圍轉趨保守，觀察本波科技股回檔的震央除了半導體族群以外，蘋果供應鏈籌碼的鬆動也是主要原因。

美股未轉弱前 台股視為長多拉回

日前法人機構野村將蘋果股票評級從「買入」下調至「中性」，向 Apple 股價開了第一槍，認為 iPhone X 超級週期對蘋果股價的提振已經步入尾聲，如果未來陸續有機構法人調降評等，則台股將承受第二波外資賣壓，不得不防。

反之，如果只是單一法人觀點，則台股加權指數維持狹幅橫向整理的機率較大，況且美股走勢未轉弱以前，外資連續大幅賣超台股的機率不大。

若回頭檢視美國基本面數據，需求端持續熱絡，景氣熱度依然未減；觀察美國十一月個人收入數據，較十月上揚 0.3％，雖然增幅略低於前兩個月，但仍維持上升，而十一月個人消費支出經季節性調整後，月增 0.6％，優於市場預期；十一月耐久財訂單經季調後達 2413.6 億美元，月增 1.3％，由於消費者支出占美國經濟產出逾三分之二，以上數據反映第四季消費力道與 GDP 增長依舊強勁，再加上美國國會通過減稅方案，預計最快可能於明年二月適用新法，這些因素不只為今年耶誕假期增添消費能力，也可望帶動未來幾個月的消費買氣。

目前美中不足的指標是美國十二月密西根消費者信心指數終值為 95.9 點，不如十一月的 98.5 點與十月的 100.7 點，未來要持續追蹤觀察。

外銷訂單續創新高 十二月整體營收有底氣

現階段投資人若想預估台股修正的型態，必須先回歸基本面。

觀察台灣十一月外銷訂單達到 486 億美元，已連三個月創歷史新高，年增率從十月的 9.2％上升至 11.6％，優於預期，且累計前十一月的平均年增率為 10.2％，維持雙位數增長，增幅創下七年來新高。其中，十一月來自中國及香港的訂單年增 12.8％，來自歐洲的訂單年增 20.8％。

美、歐、中景氣熱度不減，預期在十一月強勁的外銷訂單帶動下，台灣十二月的出口也有機會維持在 10％左右的年增率，上市櫃公司十二月整體營收，可期待性拉升不宜小覷。既然如此，除非外資硬要撤出台股，否則加權指數下檔支撐將轉強。展望十二月的外銷訂單，由於國際油價維持今年高檔，原物料價格仍將走升，拉高傳統貨品單價，傳統貨品接單狀況仍看好。

接下來是中國傳統農曆年前的備貨潮，加上 iPhone 新品陸續出貨中，經濟部統計處預估十二月份外銷訂單約 485～495 億美元，有機會再創歷史新高，年增率約為 17.6～20％。由此我們暫時大膽研判，加權指數年線 (10214 點) 附近，多方支撐力道將轉強。

台泥大漲一波 拉開亞泥比價空間

由近期市場的交易結構觀察，科技股暫時不受市場資金青睞，資金持續分散流向非科技股，除了上周推薦的台塑集團以外，台泥、台玻等傳產股皆有資金駐足。股市整理階段，市場資金風險趨避現象濃厚實屬正常，股性屬於防禦型之個股容易成為資金階段性的選擇。

近期台泥 (1101) 呈現量價同步升溫，受惠中國水泥之供給側改革進程，未來水泥價格將維持高檔甚或持續上升，投資人可回頭注意股價仍低於淨值的亞泥(1102)，目前是中國水泥的年底產業旺季，亞泥中國主要產區，江西水泥價格逐步調升，出貨量也逐步增加，第四季呈現量價齊揚，十一月營收年增率達 24.5％，整體來說，今年價格整年皆會優於去年同期，毛利率亦佳，全年獲利可樂觀看待。

今年台股萬點成為常態，但股價低於淨值的掛牌公司高達四百餘家，若扣除第三季本業仍虧損的公司，還高達三百餘家，在風險趨避下，部分資金可能轉移目標，流向本業仍賺錢而股價淨值比低的個股。

例如，受惠產品報價回溫的集盛 (1455)，集盛主要產品分為纖維事業部及化材事業部，纖維事業部主要營業項目為尼龍原絲、尼龍加工絲及聚酯加工絲，化材事業部主要營業項目為尼龍粒及工程塑料，2016 年產品營收佔比為尼龍粒占營收 46％，尼龍絲占 18％，加工絲占 31％，尼龍複材占 4％。

產品報價回溫 集盛股價低於淨值

目前尼龍粒開工率已回復到 90％，加工絲開工率約 100％，工程塑料開工率約 75％，尼龍絲開工率約 80％。

近期化纖產業上中下游需求回暖，POY、尼龍報價亦走堅，整體加工絲產業市況明顯轉佳，公司訂單能見度至明年二月，預估 2008 第一季，加工絲出貨 1.5 萬噸；尼龍粒報價可望因油價維持高檔區間及化纖下游需求增溫而持穩，預估今年第四季尼龍粒出貨將達 3.2 萬噸，整體利差可望守穩 350～400 美元。

另外，公司明年有新產品－膠原蛋白紗，為新的潛在成長動能，具高技術門檻，有可期待性。目前集盛 (1455) 股價淨值比為 0.98，為典型的防禦型個股。

低基期剛性內需股 全家為存股好標的

具有剛性需求的內需股也是股市盤整階段可著墨的標的，例如股價已修正整理超過兩年半的全家 (5903)，也是長線投資人存股的好標的。台灣全家目前共有 3137 間，今年淨展店 80 間，今年前三季同店營收增長率約 3.2％，主要因鮮食銷售比重提升及健康捐調漲帶動香菸銷售。

展望未來，公司將維持每年淨展店一百間以上目標不變，預期 2020 年店數上看四千間，店數增加將帶動營收持續增長。新設的福比麵包廠可望轉虧為盈，將不再影響全家獲利表現；隨著營運規模逐漸擴大，明年將呈現獲利。

在中國的部分，中國全家九月底截止共 2116 間，今年淨展店 306 間，分布地區為上海 1270 間，蘇州 197 間，杭州 139 間，無錫 83 間，廣州 240 間，深圳 63 間，東莞 19 間，成都 74 間，北京 31 間，其中獲利的包括華東地區的上海、蘇州、廣州、無錫、杭州等地。

2017 上半年同店增長率約 5～6％，第三季為產業旺季，合計一～九月累計認列獲利 2500 萬，全年維持展店目標 350 間不變，法人推估今年將可認列中國全家獲利約六千萬元。

展望明年，兩岸將維持加速展店的目標，並將增加中國新的開店區域。由於便利商店的通路，可視同未來新零售的最後一里路，具市場戰略價值，可享有市場高本益比，目前全家 (5903) 股價為近兩年半來的低點，值得投資人關注。

來源：《理財周刊》 905 期

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