展望2018年 安永：A股IPO發行速度不會放緩

安永昨 (27) 日在上海發佈的最新報告顯示，全球 IPO 活動在 2017 年大幅上升，其中深圳交易所 (中小板和創業板) 以 222 宗 IPO 拔得頭籌，上海證券交易所以 214 宗緊隨其後，料全年 A 股市場共有 436 宗 IPO，年增率飆升 92%，這亦是 A 股新股上市單年數量首次突破 400 宗。

A 股新股上市數量第二高點出現在 2010 年，當年共錄得 347 宗 IPO。香港《文匯報》援引安永審計服務合夥人汪陽分析，受到中小型企業驅動，2017 年的 A 股新股上市數量創下歷史新高，但因主要以 10 億元 (人民幣，下同) 以下的中小型企業為主，而未見籌資 50 億元以上的新股，2017 年的籌資總額，倒並未趕超 2010 年。

根據安永的數據，2017 年 2304 億元的籌資額較 2016 年大漲 53%，但卻僅佔 2010 年的 47%。事實上，由於缺乏巨型 IPO，2017 年前 10 大 IPO 共籌資 290 億元，同比亦下降了 40%。

從區域來看，廣東浙江企業領跑新股發行。按宗數計，廣東、浙江、江蘇、上海、福建位列前五，佔 IPO 總數 71%；按籌資額計，廣東、浙江、江蘇、上海、山東排名前五，佔總籌資額 72%。

從行業劃分看，工業企業以 137 宗 IPO、639 億元籌資額繼續保持第一，其次是科技、傳媒和電信業、零售和消費品業、材料業及健康業。其中，零售和消費品 IPO 宗數和籌資額，較去年分別增 135% 和 126%。

值得注意的是，金融業 IPO 宗數和籌資額則雙雙跌出前 5 位，2017 年僅有 1 家城商行在 A 股上市，對比 2016 年則有 8 家。這導致目前有多達 15 家商業銀行正在排隊 A 股上市，其中 11 家為城市商業銀行。

2017 年 A 股 IPO 發行速度趨向穩定，平均每月約為 30 至 40 宗。截至 12 月 22 日，中證監排隊上市企業共有 508 家，較 2016 年底減少 31%。

惟近期 IPO 發行速度似乎略略放緩，不過安永審計服務合夥人湯哲輝表示，監管層已提出要加快審核周期，目前 IPO 發行進入常態，年末稍稍放緩並非實質性轉變，料 2018 年的 A 股 IPO 發行速度將保持常態化，不會放緩。

展望 2018 年，安永預計，A 股市場的新股發行將繼續以服務實體經濟、防控風險、深化改革 3 大任務為中心。IPO 排隊企業中，工業，科技、傳媒和電信以及材料位居前 3。「健康中國」戰略的實施，將推動健康相關企業上市。

此外，針對中企赴美上市，新浪財經引述安永審計服務合夥人李康表示，隨著美股牛市延續，2017 年中國企業赴美國上市再掀高潮。中概股 30 指數更是較 2016 年底大漲 64%，阿里巴巴和百度等中概股股價創歷史新高，中國企業赴美上市迎來相對較好的視窗期，相當數量的中國企業正在準備赴美 IPO，此輪赴美上市高潮有望在 2018 年延續。