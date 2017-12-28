美國稅改打亂了公司稅務規劃 殼牌、巴克萊紛紛加計費用

摘要：荷蘭皇家殼牌和巴克萊銀行表示，由於美國稅改，它們將承擔巨額費用。由於遞延所得稅資產價值的下降，殼牌估計其第四季將增加 20 億至 25 億美元的費用。而巴克萊銀行也表示，第第四季將因稅改產生 10 億英鎊的非現金費用。這或讓巴克萊陷入全年凈虧損。

荷蘭皇家殼牌和巴克萊銀行表示，由於美國稅改，它們將承擔巨額費用。

殼牌估計，第第四季，與美國稅務相關的費用可能達高達 20 億至 25 億美元，原因是其遞延所得稅資產價值的下降。

遞延所得稅資產 （Deferred Tax Asset），就是未來預計可以用來抵稅的資產。公司在虧損年份往往錄入這些資產，以在日後盈利時抵稅。而由於美國公司稅率從 35% 降至 21%，這些資產的賬面價值大幅縮水。

這些資產基本上是用於美國未來稅收的信貸，在稅務檢查大幅度削減公司稅從 35％降至 21％之後，在紙面上價值較低。

同時，巴克萊銀行表示，第第四季將收取 10 億英鎊（13 億美元）的非現金收費，理由是其遞延稅項資產和負債的價值發生類似變化。

這筆費用加上其他重組成本，預計將推動英國銀行全年凈虧損。巴克萊銀行還表示，作為衡量資產負債表實力的關鍵指標，該銀行的資本比率將下降 0.2 個百分點 - 雖然這可能太小而不足以讓投資者感到擔憂。

而花旗集團首席財務官本月初曾表示，如果共和黨的稅改成為法律，花旗集團將損失 200 億美元。

花旗 CFO John Gerspach 在紐約高盛銀行業會議的問答環節表示，該銀行將減計大約 160 億美元至 170 億美元的賬面遞延稅收資產。此外，花旗將為其海外所持有的資金交稅大約 30 億 - 40 億美元。

遞延所得稅資產對公司公司而言是有利的，該資產允許公司在隨後幾年要求稅收減免。但花旗以 35% 的稅率對這些資產進行了稅務規劃。如果美國公司稅率下調至共和黨 20％的目標，那麼花旗的資產價值就會減少，必須減計。

『新聞來源／華爾街見聞』