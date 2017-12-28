2017年全球巨富共賺1萬億美元 許家印拿全球第二

沒有最富，只有更富，今年全球億萬富豪的身家又漲了一大截。

彭博億萬富翁指數顯示，截至本周二美股收盤，今年全球個人財富排名前500位的人士合計財富為5.3萬億美元，較去年同期增加0.9萬億美元，增逾20%。

按國別看，上述彭博指數顯示，今年38位中國億萬富翁的個人財富合計增長1770億美元，較去年高漲65%，漲幅為49個國家的富豪之中最大。

中國富豪之中，恒大集團董事局主席許家印的身家較去年猛增259億美元，增幅350%。以美元計，他的個人財富增長規模僅次於亞馬遜創始人兼CEO貝索斯，貝索斯今年財富增長342億美元。

中國富豪中個人財富排名最高的是騰訊公司董事會主席馬化騰。今年他的個人財富幾乎增長一倍，達到410億美元。

彭博的以上富豪財富大增數據不算意外。

上周《福布斯》公布，追蹤超過2000名億萬富翁的凈資產發現，今年1月1日至本月14日，排名前十的億萬富豪凈資產合計增長2040億美元，是去年同期增幅747億美元的2.7倍。今年財富增長最多的同樣是貝索斯，許家印也排第二位，馬化騰排第五。

華爾街見聞此前提到，貝索斯持有8000萬股亞馬遜股票，持股占亞馬遜總流通股本的17%。今年亞馬遜股價繼續高漲，截至發文報約1181美元，幾乎是年初水平的1.6倍。

在亞馬遜股價大漲推動下，貝索斯的個人財富曾分別在今年7月末和10月末兩度超越比爾·蓋茨，問鼎世界首富。（更多內容，詳見《愛買房、愛投資、愛科幻? 聊聊“半日遊首富”貝索斯的生意經》）

今年稍早公布的一些報告已經顯示了全球財富高度集中的趨勢。

華盛頓智庫Institute for Policy Studies上月發布的年度報告稱，美國三大富豪——貝索斯、蓋茨和巴菲特合計財富相當於全美一半底層人口財富的總和。

《福布斯》實時更新的2017年全球富豪排行榜顯示，截至發文，貝索斯個人資產凈值993億美元，再度位居第一，較排在第二的蓋茨高出84億美元，約為排第22位的許家印個人資產凈值的2.8倍。

排名最高的中國富豪是排第17位的馬化騰，個人資產凈值447億美元，馬雲排第20位，李嘉誠排第23位，僅次於許家印。

今年10月瑞銀與普華永道共同發布的《2017年億萬富豪報告》顯示，去年全球億萬富翁的總財富較前年增長17%，增至6萬億美元，規模相當於英國GDP的兩倍。

報告顯示，去年全年中國億萬富豪增加101人，平均每三天誕生一一位新晉富豪，但就財富總量而言，美國億萬富豪還占頭名，合計財富2.8萬億美元，全亞洲億萬富豪財富合計2萬億美元。

報告的主要作者、瑞銀超高凈值財富管理全球主管Josef Stadler評論稱，全球財富的集中程度不亞於19世紀末、20世紀初葉的美國鍍金時代。

值得註意的是，上述報告顯示，去年跌出億萬富豪榜單的中國富豪有34人，占全體跌出富豪榜單人數的43%，數字甚為驚人。

對此，報告的一位執筆者、普華永道合夥人張立鈞回應華爾街見聞，認為這是由於中國富豪容易讓企業很快上市，又受到市場波動、政策因素、產業結構調整等極大影響，最終導致財富大面積縮水。

本文來自華爾街見聞

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