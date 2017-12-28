Model 3交車預估被砍至5000輛 特斯拉跌近2%

特斯拉 (Tesla Inc.)(TSLA-US) 股價週三 (27 日) 下滑約 2% ，主要因為 KeyBanc 分析師將 Model 3 第 4 季交車量預估，自 1 萬 5000 輛下調至約 5000 輛，調降幅度高達 66.6%。

特斯拉股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

分析師 Brad Erickson 與 Elliot Arnson 預期，特斯拉下週將揭曉今年 7 月推出主打大眾市場轎車的交車數字，他們在研究報告指出，「雖然距離特斯拉 Model 3 真正的毛利審判日還有幾季時間，我們還是保持持股觀望，因為我們認為 Model 3 利潤提升將令人失望，且投資人將認知到 Model S 與 Model X 某程度而言並沒有成長。」

特斯拉承諾股東 2007 年提升 Model 3 生產至每週 5000 輛，並於 2018 年增加至每週 1 萬輛。但生產瓶頸於今年 11 月被揭露，導致該公司將 2017 年目標往後推至 2018 年上半，也造成該公司現金壓力增加。

KeyBanc 預期，投資人終將體認到 Model S 與 Model X 銷售不會增長，毛利擴張將不符預估，並對於 Model 3 能否提振需求及此定價是否能達成毛利目標感到謹慎。該機構預估特斯拉股價的公允價位在 240 美元至 280 美元，低於目前約 314 美元交易水平。

同時，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 週二 (26 日) 於推特承諾電動貨卡將於未來幾年生產，並將於該車種類挑戰福特汽車 (Ford Motor Co.) 。 SUV 車款 Model Y 預期將於 2019 年開始生產。

特斯拉 11 月推出商用大型卡車 Tesla Semi ，同時揭露全新超豪華跑車 Roadster 驚艷市場觀察人士。特斯拉股價 2017 年上漲 48% ，而標普 500 指數上漲約 20% 、道瓊工業平均指數上漲約 25% 。