〈賴揆年終回顧〉上市櫃起薪如何達3萬？施俊吉籲企業少發股利、多發薪水

行政院長賴清德今 (26) 日率領團隊召開年終記者會，副院長施俊吉表示，今年整體景氣與內需外銷均暢旺，呼籲企業股利少發一點、多分一點在員工薪資上，就能讓上市櫃公司平均起薪超過 3 萬元；針對總統蔡英文最低基本工資 3 萬元的夢想，他則說，在不遠的將來就可望達成。

賴清德今日率領施俊吉、秘書長卓榮泰與發言人徐國勇等人召開年終記者會，施俊吉表示，今年下半年以來，經濟成長力道穩健增強，第 3 季經濟成長率達 3.1%，創近 10 年來新高，全年可望達 2.58%，據主計總處預估明年可達 2.29%，但不如世界平均，將藉由加速投資等政策來拚經濟。

施俊吉指出，全球景氣擴張快速，使出口動能增加，從 2016 年第 4 季以來，已連續第 4 季出口呈現雙位數增長，且今年第 3 季出口額達 837 億元，更創歷年單季新高，為 2011 年第 2 季以來最大增幅。

從企業獲利來看，施俊吉指出，上市櫃公司獲利轉佳，已連續 5 季呈現正成長，帶動股市投資熱絡，今年 11 個月平均每日成交量約 1270 億元，年增 39.4%，且最高成交量將近 2000 億元，為去年的 2 倍之多，股市動能相當活絡，散戶與一般投資人進場比例也有所增加。

以上市櫃公司來說，施俊吉表示，今年上市櫃公司發放現金股利達 12718 億元、創造營收 21.75 兆元，到今年底前上看 28 至 30 兆元，他呼籲，企業股利少發一點、多分一點在員工薪資上，就能上市櫃公司平均起薪超過 3 萬元，將企業果實分享給員工，讓大家能共享成果，他並指出，今年上市櫃公司籌資金額高達 2023 億元，企業盈餘雖增加，但分配給勞工的份額卻沒有增加。

此外，針對蔡總統日前的「基本工資 3 萬元夢想說」，施俊吉則表示，總統說的是基本工資 3 萬元，與賴院長所說的上市櫃公司起薪 3 萬元不同，但施俊吉說，明年元旦起，基本工資成長 4.75% 至 2.2 萬元，較經濟成長率高，但目前離 3 萬仍有 8 千元差距，若基本工資漲幅以複利來試算，不遠的將來有機會能達成。

