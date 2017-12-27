元大寶華上修明年GDP至2.2%，預測新台幣匯率均價為29.98元

【財訊快報／陳品親報導】元大寶華綜合經濟研究院公布今年經濟成長率預測，較前次預估值上修 0.37 個百分點至 2.62%，也將明年經濟成長率上調至 2.2%，消費者物價指數方面，預期 2017 年上漲 0.6%、2018 年上漲 1.10%。元大寶華董事長梁國源表示，雖全球短期經濟數據正面，明年經濟展望仍為「雙面向經濟」，樂觀中摻雜著不安，資產市場恐面臨修正；而台灣經濟則出現「溫差」，更面臨「溫水煮青蛙」的窘境。元大寶華綜經院今日公布 2018 年經濟成長率預測，各季預測依序為 2.51%、2.65%、1.63%、2.04%。梁國源分析，明年經濟展望為「雙面向經濟」，雖短期各項經濟數據皆佳，且全球經濟擴張同步化，但成長動能隨時可能因金融市場不穩定而急速消退，資產市場在不久的將來，恐面臨修正。梁國源更提醒，台灣有很多結構問題，致使經濟成長率不顯著。



梁國源表示，國內景氣目前看來熱絡，但民情卻很淡定，有「溫差」狀況出現，主要是因金融海嘯後，全球商品成長不再高於經濟成長，牽制全球化腳步，衝擊出口導向的台灣。另外，台灣在銀行競爭力、數位化指標、自動化生產等項目相對落後，使國內經濟優勢也持續流失，造成經濟成長率無法扭轉長期下滑趨勢，更早已陷入「溫水煮青蛙」的困境。



美元對新台幣匯率方面，梁國源表示，台灣升息的條件仍不足，目前應偏向不升息，雖然經濟成長正面，但仍有產出缺口，物價也未有太大壓力，預期明年利率不動的機率較高。



而在匯率部分，梁國源表示，匯率難以準確預測，從企業觀點來看，將退而求其次，追求一個穩定的匯率，預期明年新台幣匯率約為 29.98 元附近，他認為，央行有能力使貨幣變得更穩定。



梁國源表示，全球經濟也呈現「遠近高低各不同」的雙面向，低油價將成為今年全球經濟同步擴張的關鍵因素，若 2018 年油價漲幅超乎預期，則不利全球經濟占比較大的原油淨進口國，因此，沙烏地阿拉伯地緣風險是為明年全球經濟主要變因。







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