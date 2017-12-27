粵運交通(03399-HK)附屬與茂名市交通投資訂立合作意向書

粵運交通(03399-HK)公布，于2017年12月25日，公司全資附屬公司廣東省汽車運輸集團有限公司(“汽運集團”)與茂名市國有企業茂名市交通建設投資集團有限公司(“茂名市交通投資”)訂立合作意向書，據此，訂約方建議：茂名市交通投資將納入其重組範圍的運輸、公交、物流等相關業務資産剝離後注入其新設立的平台公司(暫稱“茂名粵運公司”)；及汽運集團將通過股權轉讓成為茂名粵運公司股東，于完成後，汽運集團、茂名粵運公司的若幹管理層及重要僱員、及茂名市交通投資將分别持有茂名粵運公司51%、18%及31%股權。

訂約方亦建議，待完成建議交易後，茂名粵運公司按照茂名市政府的要求，對茂名市市屬及縣區(包括電白區、高州市、化州市、信宜市等)企業的長短途客運、城市公交、農村客運等國有道路運輸資源及市場進行統一整合，使茂名粵運公司成為混合所有制經濟實體，并打造成主業突出、核心競争力強的區域龍頭企業。茂名粵運公司將主要在廣東省茂名市從事提供道路運輸服務，茂名市交通投資將會把其相關的運輸資源注入茂名粵運公司。

據了解，茂名市交通投資在茂名市有8個三級以上站場、約209條客運線路(其中包括61條省際班線及88條市際班線)及約1700台營運車輛。董事會相信，訂立合作意向書及建議交易將大幅擴展集團在茂名市的客運業務，集團認為當地的客運服務市場規模及增長潛力龐大。

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