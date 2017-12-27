潤泰材利基材料拼雙位數年成長，看好美特耐明年帶頭衝業績

【財訊快報／陳浩寧報導】潤泰材 (8463) 近來積極搶攻利基型材料市場，其中，預拌泥作沙漿今年前三季出貨量達 19 萬噸，為旗下泰固美特耐的主力產品之一。潤泰材表示，去年預拌泥作沙漿的總出貨量為 22.8 萬噸，今年總出量則有望達 25 萬噸，並看好市場需求擴大，每年出貨量將呈現雙位數成長。潤泰材旗下事業營收占比分別為，潤泰水泥 45-50%、泰固美特耐 30%，潤德設計 20%；但以獲利狀況而言，泰固美特耐貢獻獲利超過六成，為公司獲利的重要動能。



潤泰材指出，預拌泥作沙漿類似三合一咖啡的概念，出貨狀態為攪拌好的材料，可以讓施工現場更為便利整潔，目前市場需求逐漸擴大，將成為明年度公司的重要成長動能。



潤泰材提到，以往出貨以大型建案為主，然因運費成本關係，難以打入中南部市場，因此今年成立經銷市場部，希望藉由與特力屋的合作，讓公司材料打開中南部及小型建案市場，以泰固美特耐事業而言，目前 83% 出貨大建案、17% 則經由經銷通路銷往裝修市場及小型建案。



潤泰材認為，由於水泥產能相對其他大廠偏小，因此目前在水泥事業部分市佔率難以有較大的突破，明年將全力衝刺泰固美特耐事業，希望藉由節能、樂活概念等高毛利的材料，逐步提高市佔率。



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