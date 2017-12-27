NBA／KD克服魔咒成剋星聖誕大戰賞詹皇火鍋

球星 Kevin Durant 自轉隊勇士後成騎士「小皇帝」LeBron James 剋星？Durant 自上賽季交易到勇士後，不但拿到生涯首枚冠軍戒，還奪下 MVP，交手 James 的對戰成績也取得 6 勝 2 敗佳績。

Durant 是 2007 年超音速 (雷霆前身) 的榜眼，效力雷霆 9 個賽季，榮膺年度最佳新秀，最年輕得分王、年度 MVP，但遇到 James 總是有些綁手綁腳連同季後賽，兩人生涯交手 21 次，Durant 只贏過 4 次，2012 年率雷霆爭冠也是輸在當時 James 所帶領的熱火手下。

苦缺一枚冠軍戒的 Durant，在 2016-2017 賽季轉隊到勇士，再遇上已是騎士小皇帝的 James，Durant 不僅帶領勇士擊敗 James 騎士奪得冠軍，拿下總決賽 MVP，兩人的對戰 Durant 取得 6 勝 2 敗的佳績。

Durant 自加入 NBA 後就把 James 當成大哥，休賽期兩人還會一起訓練，但遇到 James 的表現總是差強人意，轉隊勇士後情勢大變，昨天的聖誕大戰 Durant 還賞了 James 一記火鍋，顯示他不再有「James 魔咒」，現在是「James 剋星」了。

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