喵星人首勝！日本2017年寵物貓數量超越寵物狗

一份自 1994 年展開的年度調查顯示，人口老齡化，加上養狗成本增加，導至日本國內寵物狗數量下降，寵物貓數量今年首次超越寵物狗。

現年 52 歲的寵物公司 Aeonpet Co 公關負責人石田智子（Tomoko Ishida）表示，「寵物狗數量下降最大的原因，可能是出生率下降和人口老齡化。」

她認為，老年人不養狗改養貓，主要是因為照顧狗要花費較多心力，例如要每天溜狗，而且法律上有接種疫苗的義務。

日本寵物食物協會上週公布的調查顯示，2017 年寵物貓數量估計為 952.6 萬隻，此數據近幾年來幾乎沒有變動，但寵物狗數量卻下降至 892 萬隻，且為連續第三年下降。

該協會指出，以一隻狗的壽命估算，養狗成本估計約莫 160 萬日元，但養一隻貓約莫 108 萬日元，成本上的差距，可能影響寵物人士的選擇。

69 歲的岐阜獸醫協會負責人 Toshiharu Ishiguro 表示，「過去養狗的嬰兒潮世代，多半不再養更多狗。」因為狗的平均壽命已拉長到 14 年，他們怕自己沒辦法撐到狗兒過世之後。

另外一個原因就是寵物狗的價格。動保法修正後，相關規定更嚴格，使得育種者減少，供應也就減少。

Ishiguro 表示，「現在可能要花數十萬日元才能在寵物店買到狗，這讓財務吃緊的年輕人沒能力養狗。」

寵物狗有七成以上都是在商店或其他地方買來的，但養貓人士的貓兒卻常是朋友贈送的禮物，或從街上的流浪貓。

然而，這不代表養貓人士比較有愛心。

據環境部統計，2016 財年 (至 2017 年 3 月期間)，公共衛生部門約莫撲殺了 4.6 萬隻貓，相比之下，遭撲殺的狗僅有 1 萬隻。雖然這數據包含流浪貓狗，但多數貓狗推測都應是被遺棄的寵物。

Mignon Plan Inc.（一家保護被棄養寵物並與新主人匹配的組織）40 歲的負責人 Ryoko Tomomori 表示，「貓也需要運動，不是只要餵食就好。」這與大眾普遍認知的「貓只需要管飽」不同。

室內寵物貓也需要運動

她稱，越來越多不了解貓咪習性的飼主會抱怨自己的寵物，例如清晨貓叫等。「如今，在室內養隻貓似乎是很普遍的事，大家喜歡把貓當家庭一份子，但我希望飼主在飼養寵物貓之前，能充分了解貓的習性。」