2017年滬深港通市值 位列全球第二強

滬深港通股票市場於2017年全面貫通，中外投資者可以透過互聯互通機制，購買中港掛牌主要股票，滬深港通股票市場漸融為一體。據環球交易所聯盟(WFE)統計資料顯示，2017年前11個月，滬深港通的上市公司市值，合共達12.758萬億美元，佔全球交易所上市公司市值83.29萬億美元的15.3%，位列全球第二強。

環球主要交易所2017年前11個月表現(表一)

交易所 市值(萬億美元) 全球佔比(%) 紐約 21.876 26.3 納斯達克 9.804 11.9 東京 6.134 7.4 上海 4.995 6.0 歐洲 4.371 5.2 倫敦 4.29 5.2 香港 4.226 5.1 深圳 3.537 4.2 環球交易所 83.29 100

資料來源: 環球交易所聯盟 WFE

紐約交易所仍然穩居全球首位，期內掛牌上市公司總市值21.876萬億美元；然而全球佔比略有下跌，由2016年的29.1%，降至期內的26.3%。滬深港通市場當中，以香港股市市值增長最凌厲，受益於北水南下，期內錄得上市公司市值達4.226萬億美元，較2016年底增長32.4%；上海交易所上市公司市值亦增長22.1%至4.995萬億美元；深圳的上市公司市值則增長10.1%至3.527萬億美元。

受脫歐影響的倫敦交易所，於當地掛牌的上市公司市值為4.29萬億美元，低於歐洲交易所的4.371萬億美元!

2017年全球主要交易所IPO融資額(表二)

交易所 新股集資額 (億港元) 新股數目 紐約 2148 66 上海 1584 214 香港 1282 161 倫敦 1172 84 深圳 1068 222

資料來源: 德勤(至2017年12月19日止)

2017年環球新股IPO市場，紐約交易所保持大幅超前，至12月19日IPO集資金額2148億港元；第二位的上海交易所位列第二位，達1584億港元；第三位的香港新股集資1282億港元；第四位的倫敦亦有1172億港元；第五位的深圳為1068億港元。

不過論新股上市數目，在紐約證券交易所和倫敦證券交易所分別只有66只和84只；低於上海交易所、香港交易所和深圳交易所的214只、161只和222只；反映大規模集資金額的企業，都喜歡跑到紐約交易所和倫敦交易所去了!

騰訊阿里市值升幅稱霸 雙雙打入2017年全球十強

若以環球上市公司比併，三年之後，乘著新經濟快車，再有中國企業於2017年打入全球十強，打破美國企業壟斷十強格局。騰訊、阿里年內市值增速稱霸全球，雙雙進入了全球市值第7、8強!

2017全球十強市值企業排行榜

排名 2017年 上市公司 市值 (億美元) 2016年 上市公司 市值 (億美元) 1 蘋果 8985.56 蘋果 6175.88 2 谷歌母公司Alphbel 7410.27 谷歌母公司Alphbel 5319.70 3 微軟 6595.98 微軟 4831.60 4 亞馬遜 5660.84 伯克希爾 Berkshire Hathaway 4043.90 5 臉書 Facebook 5156.36 埃克森美孚 3742.80 6 伯克希爾 Berkshire Hathaway 4905.91 亞馬遜 3563.13 7 騰訊 4872.12 美國強生 3134.32 8 阿里巴巴 4490.22 摩根大通 3087.68 9 美國強生 3789.61 通用電氣 2795.46 10 摩根大通 3741.41 富國銀行 2767.79

註: 為2017年12月21日市值

中國移動網絡迅速發展、互聯網+廣泛應用，互聯網金融業務甚至領先全球，並培育出騰訊、阿里巴巴等巨無霸企業。於2017年期間騰訊市值由2016年底的2277.6億美元，升至2017年12月21日的4872.12億美元，升幅達113.9%，增速為2017年全球市值十強企業之榜首，並躋身入全球市值第7強上市公司。同樣，阿里巴巴亦以驚人速度發展；期間市值由2195.3億美元增長至4490.22億美元，增速達104.5%，躋身至全球市值第8強。

對上一次全球市值10強榜見到中國企業身影，要推算至2014年，當時中國石油以3055.36億美元，處於全球市值第6強，中國工商銀行則以2711.46億美元，躋身至全球市值第10強。

2017年全球十強市值企業增幅比併

排名 上市公司 較2016年底 增幅(%) 1 蘋果 45.5 2 谷歌母公司Alphbel 39.3 3 微軟 36.5 4 亞馬遜 58.9 5 臉書 Facebook 55.5 6 伯克希爾 Berkshire Hathaway 21.3 7 騰訊 113.9 8 阿里巴巴 104.5 9 美國強生 20.9 10 摩根大通 21.2

註: 為2017年12月21日市值

時而世易，新經濟時代，2017年全球十強市值企業，科網股佔去了7席，新加入者除了騰訊、阿里，還有臉書(Facebook)，它的市值以55.5%的增幅進駐全球第5強；而亞馬遜亦以58.9%的增速，由去年的第6位跳升至第4位。而被剔出十大排行榜的3家上市公司，均是來自舊經濟，包括來自石油業務的埃克森美孚，來自製造業的通用電氣，以及來自銀行業的富國銀行。

2017年的全球十大市值排行榜，充份反映出環球新經濟格局的變動；中國力量及科網力量繼續推進!

2017年「北水」2.1萬億港元「潤澤」港股

單看港股，2017年表現亮麗，恒生指數截至12 月15日攀升了31%，報逾28800點。滬深港股通於2017年亦全面開通，期間高達2.1萬億港元「北水南下」潤澤港股。

據港交所2017年市場統計數據顯示，內地投資者藉著港股通買賣港股，至12月15日累計涉及金額2.1萬億港元，當中1.65萬億港元由滬港通渠道進入，0.51億港元藉深港通渠道進人。反過來外資進入內地買賣A股，期內涉及金額達2.18萬億元人民幣，當中藉滬港通佔1.27萬億元人民幣，藉深港通佔0.91萬億元人民幣。反映外資對A股的興趣，略高於內地投資者對港股的興趣!

最受外資歡迎的滬深股

滬深股 成交金額(人民幣) 貴州茅台 848.92億 中國平安 848.29億 海康威視 755.2億 美的集團 585.83億 格力電器 454.47億

資料來源: 港交所

至於最受外資歡迎的A股，首推貴州茅台，涉及交易金額848.92億，其次是中國平安、海康威視、美的集團和格力電器。而最受內地投資者歡迎的港股，首推騰訊，涉及交易金額1569.07億港元，其次是融創中國、工商銀行、匯豐控股和吉利汽車。

內地企業繼續主宰港股市場。內地企業佔香港上市公司數目50%，達1049只；新股數目則佔32%，達53只；市值則佔港股66%，達21.5萬億港元。

最受內地投資者歡迎的港股

港股 成交金額(港元) 騰訊控股 1569.07億 融創中國 777.19億 工商銀行 744.61億 匯豐控股 684.76億 吉利汽車 514.27億

資料來源: 港交所

2017年，港股市場亦創下多項紀錄。其中證券市場市值於11月22日創下33.6萬億港元高位，超越2015年高位6.6%。債券通於2017年7月3日開通後，今年債券市場亦創下591億港元新紀錄，超越上一次2015年高位177%。

衍生產品市場繼續活躍。人民幣期貨(美元兌人民幣)合約張數約70.6萬張，較2016年紀錄高31.1%。港交所於證券化衍生產品(包括權證、牛熊證)的總成交金額更冠絕全球，2017年前11個月達4854.97億美元，遠高於第二位的德國交易所346.67億美元。2017年是港股豐收一年。

文: 周燕芬

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