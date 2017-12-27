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2017年滬深港通市值 位列全球第二強
※來源：財華社

滬深港通股票市場於2017年全面貫通，中外投資者可以透過互聯互通機制，購買中港掛牌主要股票，滬深港通股票市場漸融為一體。據環球交易所聯盟(WFE)統計資料顯示，2017年前11個月，滬深港通的上市公司市值，合共達12.758萬億美元，佔全球交易所上市公司市值83.29萬億美元的15.3%，位列全球第二強。

環球主要交易所2017年前11個月表現(表一)

交易所

市值(萬億美元)

全球佔比(%)

紐約

21.876

26.3

納斯達克

9.804

11.9

東京

6.134

7.4

上海

4.995

6.0

歐洲

4.371

5.2

倫敦

4.29

5.2

香港

4.226

5.1

深圳

3.537

4.2

環球交易所

83.29

100

資料來源: 環球交易所聯盟 WFE

 

紐約交易所仍然穩居全球首位，期內掛牌上市公司總市值21.876萬億美元；然而全球佔比略有下跌，由2016年的29.1%，降至期內的26.3%。滬深港通市場當中，以香港股市市值增長最凌厲，受益於北水南下，期內錄得上市公司市值達4.226萬億美元，較2016年底增長32.4%；上海交易所上市公司市值亦增長22.1%至4.995萬億美元；深圳的上市公司市值則增長10.1%至3.527萬億美元

受脫歐影響的倫敦交易所，於當地掛牌的上市公司市值為4.29萬億美元，低於歐洲交易所的4.371萬億美元!

2017年全球主要交易所IPO融資額(表二)

交易所

新股集資額

(億港元)

新股數目

紐約

2148

66

上海

1584                  

214

香港

1282

161

倫敦

1172

84

深圳

1068

222

資料來源: 德勤(至2017年12月19日止)

 

2017年環球新股IPO市場，紐約交易所保持大幅超前，至12月19日IPO集資金額2148億港元；第二位的上海交易所位列第二位，達1584億港元；第三位的香港新股集資1282億港元；第四位的倫敦亦有1172億港元；第五位的深圳為1068億港元。

不過論新股上市數目，在紐約證券交易所和倫敦證券交易所分別只有66只和84只；低於上海交易所、香港交易所和深圳交易所的214只、161只和222只；反映大規模集資金額的企業，都喜歡跑到紐約交易所和倫敦交易所去了!

 

騰訊阿里市值升幅稱霸  雙雙打入2017年全球十強

若以環球上市公司比併，三年之後，乘著新經濟快車，再有中國企業於2017年打入全球十強，打破美國企業壟斷十強格局。騰訊、阿里年內市值增速稱霸全球，雙雙進入了全球市值第7、8強!

2017全球十強市值企業排行榜

排名

2017年

上市公司

市值

(億美元)

2016年

上市公司

市值

(億美元)

1

蘋果

8985.56

蘋果

6175.88

2

谷歌母公司Alphbel

7410.27

谷歌母公司Alphbel

5319.70

3

微軟

6595.98

微軟

4831.60

4

亞馬遜

5660.84

伯克希爾

Berkshire Hathaway

4043.90

5

臉書

Facebook

5156.36

埃克森美孚

3742.80

6

伯克希爾

Berkshire Hathaway

4905.91

亞馬遜

3563.13

7

騰訊

4872.12

美國強生

3134.32

8

阿里巴巴

4490.22

摩根大通

3087.68

9

美國強生

3789.61

通用電氣

2795.46

10

摩根大通

3741.41

富國銀行

2767.79

註: 為2017年12月21日市值

 

中國移動網絡迅速發展、互聯網+廣泛應用，互聯網金融業務甚至領先全球，並培育出騰訊、阿里巴巴等巨無霸企業。於2017年期間騰訊市值由2016年底的2277.6億美元，升至2017年12月21日的4872.12億美元，升幅達113.9%，增速為2017年全球市值十強企業之榜首，並躋身入全球市值第7強上市公司。同樣，阿里巴巴亦以驚人速度發展；期間市值由2195.3億美元增長至4490.22億美元，增速達104.5%，躋身至全球市值第8強。

對上一次全球市值10強榜見到中國企業身影，要推算至2014年，當時中國石油以3055.36億美元，處於全球市值第6強，中國工商銀行則以2711.46億美元，躋身至全球市值第10強。

 

2017年全球十強市值企業增幅比併

排名

上市公司

較2016年底

增幅(%)

1

蘋果

45.5

2

谷歌母公司Alphbel

39.3

3

微軟

36.5

4

亞馬遜

58.9

5

臉書

Facebook

55.5

6

伯克希爾

Berkshire Hathaway

21.3

7

騰訊

113.9

8

阿里巴巴

104.5

9

美國強生

20.9

10

摩根大通

21.2

註: 為2017年12月21日市值

 

時而世易，新經濟時代，2017年全球十強市值企業，科網股佔去了7席，新加入者除了騰訊、阿里，還有臉書(Facebook)，它的市值以55.5%的增幅進駐全球第5強；而亞馬遜亦以58.9%的增速，由去年的第6位跳升至第4位。而被剔出十大排行榜的3家上市公司，均是來自舊經濟，包括來自石油業務的埃克森美孚，來自製造業的通用電氣，以及來自銀行業的富國銀行。

2017年的全球十大市值排行榜，充份反映出環球新經濟格局的變動；中國力量及科網力量繼續推進!

 

2017年「北水」2.1萬億港元「潤澤」港股

單看港股，2017年表現亮麗，恒生指數截至12 月15日攀升了31%，報逾28800點。滬深港股通於2017年亦全面開通，期間高達2.1萬億港元「北水南下」潤澤港股。

據港交所2017年市場統計數據顯示，內地投資者藉著港股通買賣港股，至12月15日累計涉及金額2.1萬億港元，當中1.65萬億港元由滬港通渠道進入，0.51億港元藉深港通渠道進人。反過來外資進入內地買賣A股，期內涉及金額達2.18萬億元人民幣，當中藉滬港通佔1.27萬億元人民幣，藉深港通佔0.91萬億元人民幣。反映外資對A股的興趣，略高於內地投資者對港股的興趣!

最受外資歡迎的滬深股

滬深股

成交金額(人民幣)

貴州茅台

848.92億

中國平安

848.29億

海康威視

755.2億

美的集團

585.83億

格力電器

454.47億

資料來源: 港交所

 

至於最受外資歡迎的A股，首推貴州茅台，涉及交易金額848.92億，其次是中國平安、海康威視、美的集團和格力電器。而最受內地投資者歡迎的港股，首推騰訊，涉及交易金額1569.07億港元，其次是融創中國、工商銀行、匯豐控股和吉利汽車。

內地企業繼續主宰港股市場。內地企業佔香港上市公司數目50%，達1049只；新股數目則佔32%，達53只；市值則佔港股66%，達21.5萬億港元。

最受內地投資者歡迎的港股

港股

成交金額(港元)

騰訊控股

1569.07億

融創中國

777.19億

工商銀行

744.61億

匯豐控股

684.76億

吉利汽車

514.27億

資料來源: 港交所

 

2017年，港股市場亦創下多項紀錄。其中證券市場市值於11月22日創下33.6萬億港元高位，超越2015年高位6.6%。債券通於2017年7月3日開通後，今年債券市場亦創下591億港元新紀錄，超越上一次2015年高位177%。

衍生產品市場繼續活躍。人民幣期貨(美元人民幣)合約張數約70.6萬張，較2016年紀錄高31.1%。港交所於證券化衍生產品(包括權證、牛熊證)的總成交金額更冠絕全球，2017年前11個月達4854.97億美元，遠高於第二位的德國交易所346.67億美元。2017年是港股豐收一年。

文: 周燕芬

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