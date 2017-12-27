2017年滬深港通市值 位列全球第二強

滬深港通股票市場於2017年全面貫通，中外投資者可以透過互聯互通機制，購買中港掛牌主要股票，滬深港通股票市場漸融為一體。據環球交易所聯盟(WFE)統計資料顯示，2017年前11個月，滬深港通的上市公司市值，合共達12.758萬億美元，佔全球交易所上市公司市值83.29萬億美元的15.3%，位列全球第二強。
環球主要交易所2017年前11個月表現(表一)
交易所
市值(萬億美元)
全球佔比(%)
紐約
21.876
26.3
納斯達克
9.804
11.9
東京
6.134
7.4
上海
4.995
6.0
歐洲
4.371
5.2
倫敦
4.29
5.2
香港
4.226
5.1
深圳
3.537
4.2
環球交易所
83.29
100
資料來源: 環球交易所聯盟 WFE
紐約交易所仍然穩居全球首位，期內掛牌上市公司總市值21.876萬億美元；然而全球佔比略有下跌，由2016年的29.1%，降至期內的26.3%。滬深港通市場當中，以香港股市市值增長最凌厲，受益於北水南下，期內錄得上市公司市值達4.226萬億美元，較2016年底增長32.4%；上海交易所上市公司市值亦增長22.1%至4.995萬億美元；深圳的上市公司市值則增長10.1%至3.527萬億美元。
受脫歐影響的倫敦交易所，於當地掛牌的上市公司市值為4.29萬億美元，低於歐洲交易所的4.371萬億美元!
2017年全球主要交易所IPO融資額(表二)
交易所
新股集資額
(億港元)
新股數目
紐約
2148
66
上海
1584
214
香港
1282
161
倫敦
1172
84
深圳
1068
222
資料來源: 德勤(至2017年12月19日止)
2017年環球新股IPO市場，紐約交易所保持大幅超前，至12月19日IPO集資金額2148億港元；第二位的上海交易所位列第二位，達1584億港元；第三位的香港新股集資1282億港元；第四位的倫敦亦有1172億港元；第五位的深圳為1068億港元。
不過論新股上市數目，在紐約證券交易所和倫敦證券交易所分別只有66只和84只；低於上海交易所、香港交易所和深圳交易所的214只、161只和222只；反映大規模集資金額的企業，都喜歡跑到紐約交易所和倫敦交易所去了!
騰訊阿里市值升幅稱霸 雙雙打入2017年全球十強
若以環球上市公司比併，三年之後，乘著新經濟快車，再有中國企業於2017年打入全球十強，打破美國企業壟斷十強格局。騰訊、阿里年內市值增速稱霸全球，雙雙進入了全球市值第7、8強!
2017全球十強市值企業排行榜
排名
2017年
上市公司
市值
(億美元)
2016年
上市公司
市值
(億美元)
1
蘋果
8985.56
蘋果
6175.88
2
谷歌母公司Alphbel
7410.27
谷歌母公司Alphbel
5319.70
3
微軟
6595.98
微軟
4831.60
4
亞馬遜
5660.84
伯克希爾
Berkshire Hathaway
4043.90
5
臉書
5156.36
埃克森美孚
3742.80
6
伯克希爾
Berkshire Hathaway
4905.91
亞馬遜
3563.13
7
騰訊
4872.12
美國強生
3134.32
8
阿里巴巴
4490.22
摩根大通
3087.68
9
美國強生
3789.61
通用電氣
2795.46
10
摩根大通
3741.41
富國銀行
2767.79
註: 為2017年12月21日市值
中國移動網絡迅速發展、互聯網+廣泛應用，互聯網金融業務甚至領先全球，並培育出騰訊、阿里巴巴等巨無霸企業。於2017年期間騰訊市值由2016年底的2277.6億美元，升至2017年12月21日的4872.12億美元，升幅達113.9%，增速為2017年全球市值十強企業之榜首，並躋身入全球市值第7強上市公司。同樣，阿里巴巴亦以驚人速度發展；期間市值由2195.3億美元增長至4490.22億美元，增速達104.5%，躋身至全球市值第8強。
對上一次全球市值10強榜見到中國企業身影，要推算至2014年，當時中國石油以3055.36億美元，處於全球市值第6強，中國工商銀行則以2711.46億美元，躋身至全球市值第10強。
2017年全球十強市值企業增幅比併
排名
上市公司
較2016年底
增幅(%)
1
蘋果
45.5
2
谷歌母公司Alphbel
39.3
3
微軟
36.5
4
亞馬遜
58.9
5
臉書
55.5
6
伯克希爾
Berkshire Hathaway
21.3
7
騰訊
113.9
8
阿里巴巴
104.5
9
美國強生
20.9
10
摩根大通
21.2
註: 為2017年12月21日市值
時而世易，新經濟時代，2017年全球十強市值企業，科網股佔去了7席，新加入者除了騰訊、阿里，還有臉書(Facebook)，它的市值以55.5%的增幅進駐全球第5強；而亞馬遜亦以58.9%的增速，由去年的第6位跳升至第4位。而被剔出十大排行榜的3家上市公司，均是來自舊經濟，包括來自石油業務的埃克森美孚，來自製造業的通用電氣，以及來自銀行業的富國銀行。
2017年的全球十大市值排行榜，充份反映出環球新經濟格局的變動；中國力量及科網力量繼續推進!
2017年「北水」2.1萬億港元「潤澤」港股
單看港股，2017年表現亮麗，恒生指數截至12 月15日攀升了31%，報逾28800點。滬深港股通於2017年亦全面開通，期間高達2.1萬億港元「北水南下」潤澤港股。
據港交所2017年市場統計數據顯示，內地投資者藉著港股通買賣港股，至12月15日累計涉及金額2.1萬億港元，當中1.65萬億港元由滬港通渠道進入，0.51億港元藉深港通渠道進人。反過來外資進入內地買賣A股，期內涉及金額達2.18萬億元人民幣，當中藉滬港通佔1.27萬億元人民幣，藉深港通佔0.91萬億元人民幣。反映外資對A股的興趣，略高於內地投資者對港股的興趣!
最受外資歡迎的滬深股
滬深股
成交金額(人民幣)
貴州茅台
848.92億
中國平安
848.29億
海康威視
755.2億
美的集團
585.83億
格力電器
454.47億
資料來源: 港交所
至於最受外資歡迎的A股，首推貴州茅台，涉及交易金額848.92億，其次是中國平安、海康威視、美的集團和格力電器。而最受內地投資者歡迎的港股，首推騰訊，涉及交易金額1569.07億港元，其次是融創中國、工商銀行、匯豐控股和吉利汽車。
內地企業繼續主宰港股市場。內地企業佔香港上市公司數目50%，達1049只；新股數目則佔32%，達53只；市值則佔港股66%，達21.5萬億港元。
最受內地投資者歡迎的港股
港股
成交金額(港元)
騰訊控股
1569.07億
融創中國
777.19億
工商銀行
744.61億
匯豐控股
684.76億
吉利汽車
514.27億
資料來源: 港交所
2017年，港股市場亦創下多項紀錄。其中證券市場市值於11月22日創下33.6萬億港元高位，超越2015年高位6.6%。債券通於2017年7月3日開通後，今年債券市場亦創下591億港元新紀錄，超越上一次2015年高位177%。
衍生產品市場繼續活躍。人民幣期貨(美元兌人民幣)合約張數約70.6萬張，較2016年紀錄高31.1%。港交所於證券化衍生產品(包括權證、牛熊證)的總成交金額更冠絕全球，2017年前11個月達4854.97億美元，遠高於第二位的德國交易所346.67億美元。2017年是港股豐收一年。
文: 周燕芬
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