光啟科學(00439-HK)與聯通簽訂業務合作框架協議

光啟科學(00439-HK)公布，公司與聯通(00762-HK)之全資附屬子公司中國聯通訂立業務合作框架協議。根據框架協議，訂約方將以不同方式合作，包括共同打造公共安全相關解決方案，圍繞「警務科技共享平台」展開合作；共同推進智慧城市相關項目；雙方將人工智能技術、通信服務與智能運營相結合，在智慧交通領域開展合作；探索通過多種形式在其他垂直領域內開展合作，包含智慧家庭﹑智慧社區、工業智造、科技旅遊等領域。

公司相信，本次框架協議的簽署及所達共識，充分利用訂約方優勢，緊密結合市場需求，符合訂約方共同利益，實現雙方優勢互補、合作共贏。

中國聯通是中國聯合網絡通信股份(600050-CN)的控股子公司－聯通(00762-HK)之全資附屬子公司。目前，中國聯通在中國提供全方位的電信服務，包括移動寬帶(WCDMA、LTE FDD、TD-LTE)、固網寬帶、GSM、固網本地電話、信息通信技術服務、數據通信服務以及其他相關增值服務。於2017年11月底，中國聯通擁有約6,061萬固網本地電話用戶、約7,750萬固網寬帶用戶及約2.81億移動出賬用戶。

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