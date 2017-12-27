【香港地產】香港置業：10大屋苑週末錄11宗成交

香港置業行政總裁李志成(Richard Lee)表示，美國聯儲局早前宣佈加息25點子，惟新盤銷情並未受到影響，一手市況持續活躍，而整體二手表現見平穩上升。年末為傳統樓市淡季，今年更適逢聖誕連續4天長週末，出外旅遊者眾，10大屋苑睇樓量普遍回落，但亦有準買家望趕及年底前「扑槌」入市，使剛過去的週末二手交投增加至11宗，是自今年3月底以來首度重上雙位數。儘管美國早前宣佈加息，惟本港銀行未有跟隨，對入市意欲影響輕微，不少準買家重投市場。李志成續指，市區筍盤越來越少，二手樓價有力再上。

根據香港置業旗下分行統計，剛過去的週六、日10大屋苑共錄得11宗成交，較上週末的4宗，上升7宗。錄得成交的6個屋苑中，以美孚新邨表現最好，錄得4宗成交，而太古城及沙田第一城均錄得2宗成交。維景灣畔、將軍澳中心及新都城則同錄1宗成交，其餘4個指標屋苑則「捧蛋」。總計今年4日聖誕長假，10大屋苑合共錄得12宗成交，較去年4日聖誕長假錄得約8宗上升近5成。

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