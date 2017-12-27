【香港地產】利嘉閣：周末兩天錄9宗買賣

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，過去周末雖然受聖誕節假日氣氛影響，部份業主及準買家離港外遊，導致本周六、日的十大屋苑交投量有所回落，不過綜觀聖誕四天長假期的整體成交量卻較去年增加逾２成，反映2017年整體全年氣氛不錯，買家積極入市，故令平均二手成交宗數有所上升。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(12月23至12月24日)十大指標屋苑暫錄9宗二手買賣個案，較上周末(12月16至12月17日)的13宗，按周回落31%；而四天聖誕假期(12月23日至12月26日)十大指標屋苑則合共錄得17宗二手買賣，較去年聖誕四天長假錄得的14宗增加21%。

廖偉強指出，由於聖誕節期間未有大型新盤推售，令買家著眼於二手買賣，令長假期期間二手成交量增加。廖氏預期，隨著元旦臨近，節日氣氛將持續，二手成交量將與本周大同小異，預料待元旦假過後，二手成交量方會回升。惟廖氏補充，由於二手市場受制於政府辣招，成交量將繼續維持窄幅上落，難有急劇上升。

於過去四天的十大指標屋苑買賣當中，按地區劃分，以九龍區表現最活躍，累錄得８宗成交， 而九龍區亦錄得７宗成交，至於香港區表現則最遜色，僅錄得２宗成交。若以屋苑劃分，成交量主要集中在兩個屋苑，嘉湖山莊及美孚新村分別錄得7宗及４宗成交；而太古城、新都城都各錄得２宗成交，至於黃埔花園、麗港城及映灣園都錄得１宗成交，其餘３個屋苑包括康怡花園、杏花村及沙田第一城則未錄得交投。

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