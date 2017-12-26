【香港地產】中原：料整體樓宇買賣合約金額全年達7030億 將創歷史次高

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至12月19日，2017年全年樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄6,812.4億元，已經創下7年新高。料全年將錄7,030億元，將打破2010年的6,894.8億元水平，創下有紀錄以來30年的歷史次高，僅低於1997年的8,680.2億元。宗數方面，2017年暫錄81,474宗，已經創下自2012年115,533宗後5年新高。料全年錄83,850宗，較2016年全年73,004宗上升14.9%。

按月方面，12月份暫錄4,817宗及414.7億元。料全月將錄7,200宗及630.0億元，較11月份7,601宗及667.2億元下跌5.3%及5.6%。12月份適逢聖誕長期假，工作日數減少，以致數字輕微回落。但宗數仍然連續4個月高企7,000宗附近，顯示整體市況保持活躍。

一手私人住宅方面，今年暫錄2,341.7億元，已經升穿2016年歷史新高1,869.4億元，創下自1996年有紀錄以來22年的歷史新高。宗數暫錄18,030宗，亦已創下2007年18,943宗後10年新高。料全年將錄18,375宗及2,385億元，按年升11.0%及27.6%。

按月方面，12月份暫錄805宗及121.0億元。料全月將錄1,150宗及165億元，較11月1,401宗及206.2億元下跌17.9%及20.0%。雖然12月份的數字略為回落，但仍然連續5個月高企於1,000宗水平以上，反映一手市況仍然暢旺。

2017年12月份最高登記宗數的新盤是南昌站匯璽II，暫錄260宗及33.0億元。其次為何文田皓畋，暫錄88宗及13.1億元。第三為沙田薈蕎，暫錄63宗及3.6億元。

二手私人住宅方面，2017年暫錄38,574宗及2,902.2億元，金額已創自2012年3,127.4億元後5年新高，宗數亦已創自2014年42,789宗後3年新高。料全年將錄39,760宗及2,990億元，較2016年的34,657宗及2,372.1億元上升14.7%及26.1%

按月方面，12月份暫錄2,614宗及212.1億元。料全月錄3,800宗及300億元，較11月份的4,001宗及312.3億元下跌5.0%及3.9%。

大型屋苑方面，2017年12月份嘉湖山莊暫錄37宗。太古城暫錄30宗、沙田第一城24宗及美孚新村16宗。

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