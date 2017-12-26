【大行報告】摩根士丹利：比特幣的價值可能為零

比特幣在2017年充分表現了暴漲暴跌的特性，一枚比特幣的報價由年初的不到1000美元飆漲到近期高峰的19800美元，上周五（22日）盤中一度跌到10887美元，五個交易內最低暴跌了45%，堪稱另類金融奇跡。

引爆比特幣上周重挫的導火線或許是全球第五大加密貨幣萊特幣（Litecoin）的創辦人李啟威（Charlie Lee）近期在該幣一年飆漲75倍之際全數出清，這與17世紀的一名外國水手不經意地吃掉了時值3000金幣的郁金香球莖，進而導致荷蘭的郁金香狂熱崩盤或有異曲同同工之妙。

比特幣將“一文不值”的說法最早或許是知名金蟲席夫（Peter Schiff）提出的個人見解。現在，摩根士丹利也加入了撻伐比特幣亂漲的歪風，該華爾街投行在最新的報告中稱很難對比特幣進行評價，但認為如果只有少數人願意接受它為支付的工具，那意味著比特幣的真實價值可能為零。

摩根士丹利在這份報告中描述，比特幣不像一般貨幣那樣容易估值，也不像黃金那樣容易累積，而比特幣過去30日的日平均交易量為30億美元，比起外匯市場的5.4萬億美元是小巫見大巫，更低於Visa信用卡每日的刷卡金額170億，且全球500大電商幾乎沒有接受比特幣當支付工具，因此若沒有人接受這項支付科技，比特幣的價值可能為零。

金礦商Agnico Eagle Mines副主席博伊德（Sean Boyd）接受CNBC節目《Mad Money》專訪時表示，瘋狂飆漲的加密貨幣或許很受歡迎，但黃金卻再次被證實為一個更有效且具有流動性的價值儲存工具，時間將證明：礦商才是真的在挖掘礦藏（mine deposits），而這些加密貨幣和其開發商則只是在向大眾撈錢（mining the public）。

博伊德預期未來18個月內，金價可能漲到每盎司1400美元至1500美元。他說黃金是一個高度開發的市場，具有非常高的流動性，也是一個效率的價值儲存工具和分散投資組合風險的標的物，其存在將不會因為科技的進步而讓位，即使股市持續創新高價，他仍然偏好持有黃金甚於比特幣。

金礦的開發成本約1200美元（因礦源越來越難挖，其成本隨時間推移將越來越高），與近期的報價相去不遠，實體采礦目前可說是利潤微薄的行業。但據專家估計，每枚比特幣的開采成本約為1500美元（或1000－1800美元），按Bitcoin最新報價仍有14000美元，每一枚開采的獲利高達12500美元，比特幣采礦可謂暴利行業。

那麽比特幣的報價是否會向其開采成本靠近呢？財經網站The Motley Fool文章列舉了可能使比特幣跌到1000美元或以下的七個利空：獲利了結賣壓、投機客不再青睞、政府法規破壞多頭派對、出現重大黑客事件、交易當機情況更嚴重、交易成本提高和其它加密貨幣取代效應等。

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