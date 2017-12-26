伊拉克石油部長：對油價上漲有信心

伊拉克石油部長Jabar al-Luaibi周一表示，對2018年第一季度原油供需平衡表示樂觀，而這將導致油價上漲。

Luiibi向媒體表示，全球石油庫存下降到可以接受的水平，並有積極的跡象表明，石油市場價格將在2018年大幅改善。

他說：“我感到樂觀，明年一季度供需情況將會更加平衡，這對全球油價的上漲將有積極影響。”

不過，CNBC采訪的能源分析師卻不那麽看好油價。他們預計，2018年第一季度油價無法延續漲勢。

自6月觸及2017年低點以來，油價已經回升逾1/3。這種油價的上漲主要是由於OPEC和非OPEC產油國的減產努力。

分析師稱，美國頁巖油產量上升可能拖累明年初的價格上漲。

Longview Economics高級經濟學家Harry Colvin向CNBC表示，他對未來三個月的石油價格“較為看跌”。

他說：“雖然我們可以看到中東緊張局勢的升級。每個人似乎都同時看多原油，當這種情況發生時，你需要特別小心。”

國際能源署（IEA）此前發布報告稱，美國頁巖油生產商正在重回人們的視野，助推全球原油供應攀升至一年來的最高水平。IEA認為，美國頁巖油生產商此舉，或將對試圖通過減產來穩定並提振油價的OPEC減產計劃產生不利影響。

對OPEC來說，原油供應量增加絕非好消息。OPEC近來一直試圖通過減產來穩定並提振油價。11月，沙特等國原油產量下降，OPEC產量連續第四個月下降，至3236萬桶/日。IEA稱，產油國對2018年繼續保持2017年這樣每日50萬桶去庫存速度的希望或許會落空。

然而IEA預計，明年上半年全球原油生產可能會過剩20萬桶/日，下半年則小幅短缺，短缺20萬桶/日。

需求方面，IEA預計2017年全年需求增長150萬桶/日，增幅約為1.6%；2018年全年需求增長130萬桶/日，漲幅約為1.3%。

本文來自華爾街見聞

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