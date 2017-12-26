〈2018投資雷達〉渣打：2018年股市最大風險來自通膨意外攀升、Fed升息過快

渣打銀行中國財富管理部投資策略總監王昕杰表示，2018 年，剔除日本的亞洲市場會跑贏全球市場，中國股票會跑贏亞洲市場；債券明年仍處於良性市場環境，更看好新興市場美元主權債和亞洲美元公司債；對於外匯，明年美元相對於歐元、新興市場貨幣還會走低。

針對 2018 年資產配置優先排序，王昕杰最看好「股票」，他認為亞洲 (日本除外) 將跑贏全球股票；歐元區股票將跑贏全球股票；韓股和陸股票將跑贏亞洲 (日本除外) 股票。其次是「債券」，他表示，新興市場美元政府債券將跑贏全球債券；亞洲美元公司債券將跑贏全球債券。

第 3 是「透過多資產和別類策略分散投資」，王昕杰認為，多資產均衡型策略將跑贏多資產收益型策略；股票對沖策略將跑贏其他另類策略。第 4 是「美元」，美元在 2018 年將小幅走低，新興市場貨幣及歐元兌美元匯率將走高；日元兌美元匯率則走低。

王昕杰預期，2018 年全球股市獲利有望實現雙位數增長，最看好地區是亞洲 (日本除外)，企業利潤率擴張延續主要得益於技術行業引領下的中國和南韓市場。相對美國企業利潤率可能走弱，惟有美國科技業有望繼續保持優異表現，美國銀行或將受益於利率上漲。

不過，發達市場股票估值偏高，目前全球主要股市的本益比為 17 倍，估值並不便宜。新興市場估值則普遍合理，當前亞洲 (日本除外) 市場的 2018 年本益比為 13 倍，而長期均值為 12 倍。2018 年獲利增長率為 12%，意味著亞洲 (日本除外) 可能具備低雙位數的指數增長空間，而不會導致估值偏高。

從行業別來看，全球股市的行業明細顯示，科技行業自 2015 年以來一直引領反彈，該行業獲利能力突出、也是表現最佳的行業。美國科技行業是 2018 年最看好的行業之一。

通膨意外攀升以及美國聯準會 (Fed) 削減政策刺激的速度快於預期是股市面臨的最大風險。王昕杰表示，在 Fed 2018 年升息 2-3 次的基礎上，這樣的收緊速度有利於股票正回報。

相對國內債市的低迷，2017 年對於海外債券的投資者而言是良好的一年。儘管債券表現落後於股票，但其仍實現高個位數回報，超越 2017 年初的預期。然而，過去 12 個月的卓越表現意味著大多數已發展市場和亞洲公司債券以及新興市場政府債券的估值已變得更昂貴。這對未來回報構成阻力，因其削弱了 2018 年的資本增長空間。

儘管如此，渣打仍預計 2018 年債券將處於相對良性的環境。10 年期美國國債殖利率仍將錨定在 2.50% 左右，因為長期通膨預期急劇攀升的可能性較低，該行傾向在 2018 年維持基準持倉，並繼續青睞新興市場美元債券和本幣債券，因為這類債券的平均信用品質較高，讓投資者可投資於投資級和高收益債券。

至於人民幣對美元走勢，王昕杰認為，中國當局會更傾向於在改革和經濟增長之間取得平衡，而非在當前水平上大幅收緊貨幣政策。