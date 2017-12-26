名家論壇》王時齊／走味的遊行

組織一場大型群眾運動從來就不簡單。相較於把群眾動員出來，真正的困難反而在於如何讓運動收場後，可以累積未來的能量，可以創造更多的正當性。上周六這場無法收尾、最後走味的勞團遊行，再次印證了這樣的經驗法則。

勞基法修正這個議題，顯示出一定的世代落差。年輕族群及學生把他們對社會環境的不滿，具體投射到勞基法修法上。換句話說，他們不爽的不只是修法內容，而是來自於低薪、長工時、高房價等等，綜合因素的交叉感染，讓年輕人生活大不易的怨氣。坦白說，這股怨氣，不會因為政院不斷解釋修法內容而消除。

因此，在周六的遊行中，除了發起的勞團之外，也有一定數量的年輕朋友參加。他們不屬於傳統的工會組織，相信走上街頭挑戰體制與秩序，才是解決問題的方法。所以當勞團宣告活動解散，準備改日再戰時，幾百位年輕人拒絕接受指揮，更拒絕離開街頭，甚至痛罵主導遊行的勞團「打假球」。

天黑之後，遊行的加演場就此展開。年輕的抗議者在沒有指揮者的情形下，在行政院及台北車站周邊不斷移動，短暫占領各大交通幹道，刻意阻擋汽機車，不讓用路人移動，造成民眾和警方的零星衝突。這場遊行至此，已經變調走味。在漫無目標、有路就擋的情緒下，社會看見的焦點反而變成遊行者阻礙交通、和路人嚴重衝突。

社會運動最重要的目標，是說服社會，援引更大的力量形成壓力，迫使政府改變政策。但如果說周六下午的遊行，是希望以動員人數展現對行政院的壓力，晚間的這場「游擊戰」，已經看不出具體的目標是什麼。既像抗議，但更像洩憤；不想就此罷手，卻也不知該往哪裡走。

下班後要接小孩的媽媽，被塞在車陣中乾著急，氣得向擋住路口的學生開罵。抗爭者的出發點雖是公益，但被塞在街頭、下班回不了家、小孩等不到媽媽，則是庶民生活的現實。所以當抗議的方式嚴重挑戰常民的生活秩序，就只能承擔不被社會同情風險。

警方最終還是排除了陳抗，也恢復交通。柯 P 事後承認是他下令的，縱使陳抗團體中有律師指控驅離行動太過粗暴，但身為地方首長，柯文哲勢必得為政治決定負責。柯 P 還略有不滿地說，主辦單位有能力把群眾帶出來，就要把群眾帶回去。不過從結果看來，勞團雖然有宣布解散，但人不只沒散、還到處流竄。換句話說，主導和發起遊行的勞團，最後顯然 hold 不住場面。

收尾時的混亂，讓這場宣稱破萬的遊行焦點被模糊。各方的討論轉而聚焦在警方排除陳抗的手段上，這顯然不是事先期待的成果。

更糟的是，指責警方脫下女學生的衣服，立刻被警方的影像證明是不實的指控。而部分在野黨人士、社運團體在第一時間，不明究理的跟著謠言指控，事後也不見正式的撤回甚至道歉，讓價值的追求蒙上栽贓汙衊的陰影。

不過，台灣社會也應該要注意一個新的社會現象，就是驅使年輕人上街頭的，並不是因為誰的號召，也未必固著於某個議題，而是來自他們在社會結構中受挫，因而產生的憤怒與挫折。

從社會運動的角度來看，複雜多元的組成分子，會導致指揮困難，甚至失控。但從執政者的角度來看，如果經常在各項議題上失分，多元的反對者們最終還是會成為推倒政權的大浪，這一點，之前馬政府的殷鑑不遠。

街頭上的年輕人是全世界民主政府的共通困擾。他們極度憤怒、拒絕妥協，也沒有明確的政治議程，不易溝通。政府在街頭上跟他們的衝突，只會累積成彼此的怨恨。街頭不是答案，執政才是解方。民進黨政府沒有別的選擇，只能努力改善這群崩世代、厭世代的處境，才有可能讓他們離開街頭，回到生活。

●作者：王時齊／政治評論家。

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