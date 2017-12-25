幾家歡樂幾家愁今年年終獎金這行業最風光

上班族對年終獎金既期待又怕受傷害，人力銀行今 (25) 日公布最新調查，高達 89.9% 的企業計畫在農曆年前發放年終獎金，「基數平均值」落在 1.3 個月，創 3 年新高，較去年增加 0.08 個月，相當於多了 2.4 天。至於能領到最多獎金的行業是「金融保險與會計統計業」( 2.22 個月)、最低的則是「大眾傳播與公關廣告業」( 0.5 個月)。

yes123 人力銀行今日公布企業年終獎金與尾牙計畫調查，隨景氣緩步復甦，高達 89.9% 的企業預估將發年終獎金，比例高於去年的 80.7% ，至於 10.1% 不發年終獎金的企業中，近 7 成坦言，原因與「一例一休有關」。

調查顯示，不論發或不發，今年年終獎金的「基數平均值」落在 1.3 個月，相較於去年的 1.22 個月，增加 0.08 個月，等於多了 2.4 天，創 3 年以來最高值。其中，「上市櫃、外商」年終獎金手筆更大，平均發 1.82 個月；「非上市櫃、非外商」部分，平均給 1.2 個月。

而在各行業中，受惠於台股上萬點，以「金融保險與會計統計業」(2.22 個月) 年終獎金最高，其次是「科技資訊業」( 1.83 個月) 以及「傳統製造業」( 1.67 個月)。至於獎金最少的是「大眾傳播與公關廣告業」( 0.5 個月)、「文教業」( 0.7 個月) 以及「民生服務業 (不含餐宿休旅)」( 0.75 個月)。



▲各行業今年年終獎金數額呈現幾家歡樂幾家愁景象，（圖／yes123 提供）

至於上班族拿到年終獎金的主要用途：「過半數存起來」(47.8%)、「拿來發紅包」( 42.4% )、「孝敬父母長輩」( 38.8% )、「投資理財」( 37.6% ) 以及「用來還貸款」( 25.5% )。

yes123 求職網發言人楊宗斌建議上班族，可將年終獎金分成 3 大部份規畫：「投資本金」、「非基本生活支出」以及「急用準備金」。「投資本金」不論短線操作或長線持有，要發揮錢滾錢的複利效果，才能慢慢累積財富；「非基本生活支出」則是給自己的犒賞，包括旅費、買奢侈品，或作為交通工具頭期款。

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