美稅改完成立法 國際資金不領情 大幅自美股基金落跑

眾所矚目的美國 30 年來最大規模稅改法案，上周正式立法達陣，不過，國際資金卻不太領情，憂心利多出盡下，反手調節美股基金 171.55 億 美元 ，單周失血創下 2014 年 8 月的逾 3 年多之最，連帶拖累美股全年資金動能豬羊變色轉負，歐股基金也因分裂危機再起而連續 4 周失血。

摩根亞洲增長基金經理人郭為熹指出，歲末將至，國際資金動向呈現東進西出，不同美股上周賣壓沉重，受惠於全球經濟動能向上衝刺，企業獲利大踩油門，亞洲（不含日本）基金上周淨流入 19 億美元稱霸股票吸金之冠，並創下 2015 年 7 月以來單周最大淨流入；日股基金也連續 3 周穩吸金，全年累計資金淨流入於上周正式突破 400 億美元大關。

摩根多重收益基金經理人邁可 ‧ 施厚德表示，美國自 1986 年以來最大規模稅改法案上周正式獲總統川普簽署成為法律，由於減稅規模高達 1.5 兆美元，加上明（2018）年初便將生效，儘管今年來稅改預期推升美股頻頻飆出歷史新高，但隨稅改靴子落地，市場對美股恐利多出盡的憂心也跟著升溫，不僅美股四大指數出現獲利了結修正行情，美股基金更遭遇自 2014 年 8 月來的最大單周賣壓。

施厚德提醒，過去一年來全球股市表現多頭氣盛，不論是成熟還是新興市場，累計漲幅都高達雙位數，不過最大跌幅卻僅介於 2 至 6%，尚未出現大幅度修正，同時觀察衡量股債市波動度的 VIX 恐慌指數和美林公債波動率指數雙雙滑落至近 30 年新低水準，反映出目前市場極度風平浪靜，投資情緒過度樂觀，一旦市場出現風吹草動，恐為金融市場增添波動。

時序即將進入 2018 年，施厚德補充，時屆歲末年終，資金輪動速度加快，這近幾周全球股票吸金王寶座周周輪動可見一斑，展望來年市場不確定性仍高，在不確定環境中，唯一確定的是總體經濟走出谷底，也因此他建議，現階段投資人應避免資產過於集中，宜透過核心布局多重資產基金來做好波動管理，創造最高的投資效率，讓資產持盈保泰。

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