美稅改後 手工精釀酒類稅率減近80%！

手工精釀酒類的愛好者有福了！美稅改案第四部，第 13801 條至第 13808 條顯示，中、小酒類製造商將有明顯的稅率調降，以提高其競爭力。而生產商稅率降低，將有機會回饋給消費者或提高新酒類的研發。

舉例來說，手工琴酒 (杜松子酒) Gin、伏特加 Vodka、及波本威士忌 Bourbon 原本沒加侖稅率為 13.34 美元，爾後下調為前 10 萬加侖只需付每加侖 2.70 美元稅金。

同時，手工啤酒廠商每桶 (117 公升) 前 6 萬桶每桶 3.50 美元稅金，而 600 萬桶以上的廠商一樣是付每桶 18 美元稅金。

圖：afp

在擴大範圍定義下，除了蘋果及梨子以外釀的任何高濃度手工酒類，也從原本每加侖 1 美元稅率降至 0.07 美元。

釀酒協會會長 Bob Pease 提道，至美國內戰後的酒類稅率終於開始得到更改，表示政府會專注從其他產業課稅，對此，Pease 感到喜悅。然而，Pease 認為手工酒類的售價應不會下跌，提道，「我們的任務不是產出更便宜的酒」。

據了解，2017 年 1 月的前 12 個月內，手工精釀酒類銷售量就達 48 億美元，慢慢成為「主流」市場。

這次手工精釀稅改案原出自于 1 月份的草案，除了降低稅率外，還擴大了「酒」的定義，讓「蘋果酒」歸類成酒類，降低了這類飲料的稅率。(注：蘋果酒還是以釀造成分歸類稅率)