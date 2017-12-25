川普稅改如聖誕老人送大禮 一堆美國公司給員工加薪發獎金

摘要：按時敲定稅改法案，不但讓川普信守了「聖誕前搞定稅改」的承諾，還讓許多美國人收到了意外的聖誕禮物。因稅改而減少開支的美國公司，紛紛與員工分享這份意外之財，發放獎金，或是加薪。

「你們說『他會遵守承諾嗎？他會在聖誕前簽署嗎？』，…… 我今天就簽。」

12 月 22 日正式簽署稅改法案前，川普對一屋子記者做出以上發言。按時敲定稅改法案 ，不但讓川普信守了「聖誕前搞定稅改」的承諾，還讓一堆美國公司的員工，收到了意外的聖誕禮物。

稅改的最大贏家，莫過於主要業務在美國國內的公司，例如通訊、銀行或是航空等。受惠於稅改，這些「贏家」們省下不少納稅開支。

企業省下的這些錢，將透過各種途徑，回饋到股東（更多分紅）、客戶（更低價格）以及員工（更高薪酬）。在這個聖誕節裡，一堆美國公司選擇了先和員工「分享」這筆意外財富。

AT&T 是率先宣布獎金計劃的公司之一。該電信公司稱，一旦稅改法案正式簽署立法，將在美國基建方面投資 10 億美元，並向大部分的美國員工，支付 1000 美元的獎金，可嘉惠約 20 萬人。

AT&T 的決定引起了川普的注意。川普周三在慶祝稅改通過時，特別提到了 AT&T。

「這都得感謝我們！」川普稱，「所以這非常好。非常好。」他還預計其他公司也會陸續跟進，推出類似舉措，「我們即將看到一些很特別的事情。」

同為通訊公司的康卡斯特公司，也計劃向超過 10 萬名員工，發放 1000 美元「特殊假日津貼」。康卡斯特旗下擁有 NBC 環球公司等電視媒體。

富國銀行、PNC 金融服務集團、BB&T 公司和 Fifth Third Bank 都宣布，將最低工資提升至每小時 15 美元。

美銀美林也是銀行業的代表之一。華爾街日報報導稱，美銀美林計劃向年薪低於 15 萬美元的員工，支付 1000 美元的獎金。大約 14.5 萬名員工會從中受益，而美銀美林的總雇員數約 21 萬。

高盛先前預計，2018 年，大型銀行的收益會因稅改而提升 13%。而花旗在 12 月初也提到，可望從最終版稅改法案中獲利約 200 億美元。

航空公司方面，波音對這筆錢的應用比「直接發錢」委婉些。波音宣布將提供額外的 3 億美元，用於培訓、設備提升和慈善。

對於今年的美國人來說，川普的確是個不錯的聖誕老人。

『新聞來源／華爾街見聞』