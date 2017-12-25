工作越久活越久！62歲就退休 死亡率提高20%

研究發現，62 歲就退休的人，死亡率上升 20%。

工作就是生活

約莫三分之一美國人一到 62 歲就退休，並開始請領社會安全福利，但康乃爾大學和墨爾本大學一項最新研究發現，晚幾年再退休可能比較有利。

康乃爾大學經濟學家 Maria Fitzpatrick 和墨爾本大學經濟學家 Timothy Moore 拿美國出生和與死亡數據與退休金請領人數做比較，發現 62 歲就開始拿退休金的人 (尤其是男性)，死亡率提高約 20%。

他們寫道，女性死亡率的變動「較小且估計不準確」，推測這是因男性心理健康程度與自身工作息息相關，所以離開職場的衝擊對男性尤其明顯。

在 43 個壓力來源的事項中，「退休」排名第十大，由此可見一斑。如果你的社交生活與工作混在一起，或者你沒有經濟上的安全感，那麼離開每天可以見到朋友的工作環境，或者看不到每月固定收入，這些恐怕會令人害怕和備感壓力。

倘若這還是因為非自願退休，例如是被裁員或者因為健康問題而下崗，那麼退休後的生活恐怕就不那麼美麗了。

然而，這份研究報告也有一些限制，因位研究員不清楚這些提早退休的受訪者是否就是因為健康問題而提早退休，影響了後來的死亡率。

但這份報告仍支撐一個研究論點，即你工作越久，活得越久。

哈佛大學正進行「美國健康與退休研究」，受測者 5422 人，研究發現，退休者較持續工作者罹患心臟病或中風的機率高出 40%，且這樣的情形在退休頭一年特別明顯，此後差異就慢慢拉平。

英國經濟事務研究所一份報告推測，退休者雖然可能因為工作壓力下降且運動時間增加而有利其健康，但退休時間越長，負面影響的風險就越大。退休讓罹患臨床憂鬱症的機率上升約 40%，而至少被診斷出一項身體疾病的機率上升了 60%。

這難怪 25% 的英國退休者仍選擇返回職場，其中半數在退休後的頭五年就會回歸崗位。這樣的情形在美國也不遑多讓，美國勞工局估計，到 2024 年老年勞動力組 (65 至 74 歲以及 75 歲以上) 每年的成長將較其他年齡組別快速。

所以，要怎樣擁抱退休生活卻不受死亡的威脅呢？Monster.com 的職業生涯專家 Vicki Salemi 建議，為了你的健康和快樂著想，創建一個類似你工作場所的設施吧。

她解釋，「你工作的時候，你的周遭有同事，你知道自己的角色以及對社會的貢獻。退休後也可以這樣做，當志工或參與社區事務，如此一來就會覺得是社會的一份子，另外也可以持續精進喜歡的技能，並以此貢獻社會。參加讀書會，上上烹飪課這都是一些例子，可以幫助你減少退休壓力和孤獨感。」