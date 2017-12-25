iPhone能做什麼？這10個功能你未必全部都知道

果粉們，你會完整使用一切 iPhone 的功能嗎？或者你只會打電話、滑臉書、用 Line？如果你在這幾天假期裡收到 iPhone 作為禮物，或者你自我犒賞買了一支新 iPhone，很有可能你並未充分利用這支新手機。

畢竟，iPhone 擁有數百種嵌入式功能，更別談最新的操作系統 iOS 11 了，毫無疑問，有些事情我不說，你永遠不知道，即使你以前就曾經擁有過 iPhone。

下面是幾個簡單的 iPhone 技巧和竅門，你不妨拿出手機來，一項一項跟著操作，很有趣的。

蘋果 iOS 11 有多種隱藏功能 （圖取自蘋果官網）

創建客製化震動

如果不必拿出來就能從口袋裡的震動聲音知道是誰打電話來，不是很棒嗎？

在通訊錄 App 中，選擇你要設定的對象並點選編輯。你會看到一個震動選項。按下它，你會看到很多選項，包括創建新的震動工具來訂製你自己想要的設定。

這樣，你就可以為你的伴侶、孩子或老闆設定各自不同的震動模式，對於必須保持手機靜音的多工任務人員和整天開會的人來說，這是非常好的。

同樣，您可以為不同的人設定客製化的鈴聲，以及讓 iPhone 的燈光以獨特的模式閃爍，以了解來電者為誰。

修正 Siri 的發音

蘋果公司的語音控制私人助理可能會給你提供諸如天氣、方向和體育成績等消息，但是有時候這樣並無法說明問題。尤其是提到某些名字和地方來說時特別明顯，這可能和語言有關，有些語言 Siri 可能很難發音。

如果 Siri 說錯了，就直接告訴它。在 Siri 讀錯了一些東西時，告訴它：「這不是你如何發音 [XXX]。」Siri 會要求你提供正確的發音，讓你檢查它是否正確。

搖動刪除

在任何 App（如郵件、簡訊或筆記）中鍵入單字，或者在使用編輯工具（剪下、複製或貼上）時，可以晃動 iPhone 來撤銷你的輸入。再次搖動則可以恢復。這比按住「後退 / 刪除」按鈕要快得多，直到不需要的文本消失。

是的，一個確認信息視窗會彈出來詢問你是否確定是這樣做，而不是因為你打了一個一個噴嚏。你只需點選確認或取消。

如果這種搖動功能意外地發生得比你想像的要多，請在「設定」中將其停用。選擇一般→輔助使用→晃動來還原，然後點選關閉。

輕鬆掃描 QR 碼

曾幾何時，其實也只是不久之前，你需要專門的 App 來掃描 QR 碼。這得讓你花一點時間在你的 iPhone 上找到並啟動 App，然後將鏡頭指向黑色和白色的小方塊。

然而，在 iOS 11 中，iPhone 相機可以馬上知道它是否在查看 QR 碼。

只需啟動相機並將其對準 QR 碼，即可執行預設編程的操作，例如打開網站、聯繫或啟動視頻。

隱藏私人照片

如果這聽起來很熟悉，好像大家常常都會談到這種事。有時把手機交給孩子們玩，或者向朋友展示你最近度假的一些照片，然後你突然想到…… 有些照片或視頻「兒童不宜」。事實上，蘋果也想幫助你隱藏一些敏感的圖像。

在照片 App 中，選擇一個或多個圖像，然後點擊分享按鈕，接著選擇隱藏。你選擇的圖片將在「時刻」、「收藏集」和「年份」視圖中消失，但你仍可通過「相片簿」屏幕訪問。

擴大存儲容量

你一定知道，iPhone 賣給你多大容量的手機，存儲量就是多大，例如 64GB 或 256GB。而大多數的 Android 手機，則在機身背面或側面安排了一個 microSD 卡。

但是，你運氣不錯。金士頓推出起價 59 美元的 DataTraveler Bolt Duo，可以插入任何 iPhone 的 lightening 端口，隨時可以下載照片和視頻以騰出更多空間，或者在操作時維持插上，將資料直接存儲進去。

此外，iOS 11 引入了許多新的方法來改善可用存儲空間，包括更高效的照片和視頻文件格式以及啟用 iCloud 同步。

追踪航班

目前正是航空旅遊季節，但對於到機場接機的人來說，可能同他們打算接到的乘客一樣緊張。

使用 iPhone，在 Safari 的地址欄中輸入航班號碼，就能看到彈出的航班詳細信息，無需啟動 App。點擊結果不僅可以看到更新的飛行時間和狀態，甚至可以即時顯示飛機在天空中的位置！

使用隱藏的觸控板

假設你正在撰寫簡訊、電子郵件或備忘錄，並且打算在發送或保存之前更改輸入的內容。使用新的 iPhone 時只需按住鍵盤，光標就會自動變成滑鼠般的觸控板。

現在把手指或拇指留在屏幕上，並拖動光標到達你想要調整的文本部分，或者是突顯特定文本，只需按住一點點，同時繼續滑動你的手指，然後再放開鍵盤。

快速編輯，分享一個螢幕快照

另一個 iOS 11 的訣竅就是在你拿到它之後立即編輯截圖。

如果在 iPhone 上看到要保存或共享的內容，請按住主螢幕按鍵和頂部或側面按鍵。若是使用 iPhone X，同時按下音量調高按鍵和鎖定按鍵。

以前如果想編輯或共享螢幕，則必須啟動相機膠卷，選擇圖像，然後進行編輯。但是現在，在截圖之後，它會在 iPhone 的左下角顯示為一個小縮略圖。點擊它打開圖片，可以進行編輯（如裁剪或註釋）。

檢查表面是否平整

iPhone 有一個隱藏的功能，內置在指南針 App 內。它可以幫助你在假期裝飾你的家。啟動指南針，然後向左滑動，你會發現一個泡泡水平儀，非常適合懸掛照片時測量之用。

它使用 iPhone 內置的陀螺儀傳感器來查看是否達成完美的水平或垂直，紅色邊距顯示兩個角度的變化程度。