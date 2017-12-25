防駭台灣邁入資安產業標準元年油水電安全優先

物聯網時代，提升資訊安全更加迫切。經濟部今 (25) 日宣示，今 ( 2017 ) 年為資安產業標準元年，並邀集產業界共同舉辦誓師大會。部長沈榮津強調，去年底發生的 DDoS 攻擊事件引發各國緊張，因此將先針對網路攝影機 ( IPCAM ) 建立資安產品標準及認驗證制度，明年則擴大範圍至數位攝影機以及數位儲存裝置。

去年 7 月，第一銀行 ATM 遭駭客入侵被盜領 8000 萬元事件讓人記憶猶新，經濟部長沈榮津今日指出，物聯網時代，「所有東西丟過來丟過去，資安必須先準備好」。他以去年底在歐美發生的史上最大分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊事件為例，即是透過網路攝影機 ( IPCAM ) 漏洞發動攻擊。

同時，沈榮津指出，台灣網路攝影機出口量占全球比重 3 成，網通產業急需建立物聯網資安標準以及認證制度，以因應歐美國際市場對產品資安品質的要求，因此，台灣將從提升網路攝影機資安著手，今日正式公告「 IPCAM 資安產業標準及檢測規範正式版 V1.0 」制定完成，預計明年開始推動檢測驗證工作，並將防護範圍擴增至數位攝影機以及數位儲存裝置。

沈榮津並揭示，國內提升資安防護的重點領域為物聯網、國防以及關鍵基礎設施，包括電力、中油以及台水公司系統，確保能源以及水電供應不被駭客入侵而癱瘓。

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