上市櫃獨董9成年薪不到2百萬3年半272人掛冠求去

金管會主委顧立雄今（25）日在立法院財委會答詢指出，根據證交所及櫃買中心統計，自 103 年至今（ 106 ）年上半年，上市櫃公司獨董辭任人數達 272 人。雖外界認為獨董的酬勞很高，但統計 105 年全年收入在 200 萬元以下占了 92.8% ， 200 萬元至 1000 萬元占 6.9% ， 1000 萬元以上僅 12 人，占 0.3% 。

由於獨董責任大，一旦公司出問題，就得負起連帶責任，還可能被求償，因此，有越來越多人被聘為獨董後，主動「掛冠求去 」。國民黨立委費鴻泰今日在財委會質詢問到歷年獨董辭任人數，顧立雄表示，根據證交所及櫃置中心統計， 103 年上市櫃獨董共有 55 人辭任、 104 年人數增至 71 人、 105 年進一步提高至 93 人，今年至 6 月底，上市櫃獨董辭職人數也已有 53 人，累計 3 年半下來，共有 272 名上市櫃獨董辭任。

另外，顧立雄說，根據投保中心統計，目前投保中心起訴追償案件中，有關獨董的有 13 件，求償金額共 22.44 億元。

費鴻泰進一步追問前行政院長林全曾被指擔任企業獨董年酬勞達千萬元，讓外界以為獨董賺很多，獨董 1 年的酬金到底有多少？顧立雄指出，以 105 年來看，年收入低於 200 萬元的上市櫃獨董人數有 3429 人、占比達 92.8% ，年薪 200 萬元至 1000 萬元則有 255 人、占 6.9% ，而年薪達 1000 萬元以上則只有 12 人，占比僅 0.3% 。

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