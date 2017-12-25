蔡英文稱夢想最低薪資3萬元藍綠隔空交火

總統蔡英文昨與財經媒體餐敘提到，她認為最低工資應拉高到 3 萬元，是她的夢想數字。對此，國民黨發言人洪孟楷今 (25) 日在臉書貼文寫到，執政 1 年 7 個月，蔡總統卻只能談夢想，「是在跟耶誕老人許願嗎？」不過民進黨發言人 Kolas Yotaka 回嗆說，民進黨執政以來調漲基本工資近 2000 元，超過國民黨執政八年的調升幅度，請國民黨省下政治口水。

洪孟楷說，蔡英文總統上任一年七個月，接連上周空汙遊行、本周勞工遊行等兩個大型陳抗活動，接受媒體訪問卻說調高勞工薪資到 3 萬是夢想，卻沒有任何要正面回應民眾的話語，「執政一年七個月卻只能向民眾訴苦、說空話，還是蔡總統向聖誕老人許願，祈求神蹟出現，救她低迷的民調？」

洪孟楷指出，「蔡英文總統這時向媒體說『夢想』，除了只是講空話給勞工聽，到底對實際勞工生活有什麼幫助呢？台灣已經有一個要大家做功德的『功德院』；現在又來個每日發夢想的『夢想府』，綠色執政，真的是『品質』保證呀！」

洪孟楷表示，12 月 25 日是我國行憲紀念日，蔡英文總統對行憲卻沒有任何講法，大概忘了現在所擁有的一切權力，都是來自於憲法的給予。「而如果只能在 25 號這天講講夢想，那乾脆找聖誕老人來代理剩下的任期，也許能給全民更大的信心。」

對此，民進黨發言人 Kolas Yotaka 指出，民進黨自執政以來，調漲基本工資近 2000 元，並透過勞基法修法完成並且陸續實施之後，包括勞工全面周休二日的實施，年輕與初就業勞工特休假的增加，真正落實勞動條件的改善。民進黨執政近兩年來所做的努力，是國民黨過去執政 8 年所做不到的，國民黨發言人只會在臉書上大放厥詞、亂吐口水，實在令人搖頭不解。

Kolas Yotaka 強調，勞基法部分修正是為了讓弱勢勞工有更好的勞動條件，也助益台灣產業的升級發展，行政部門正就各方的意見做檢視評估，與全盤考量勞工及產業在勞基法的實際適用情形，並與立法院進行充分溝通，確保將修法做到最好，呼籲在野黨放下政治考量，讓勞基法修正案盡快完成修法。

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