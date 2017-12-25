名家論壇》王蓉／一個演員真的能改變一個國家

衝著阿米爾罕的名字，看了三小時長度的印度片「隱藏的大明星」（Secert Superstar），絲毫不覺得電影很長。

「隱藏的大明星」以一個愛唱歌的中學女孩為主角，一開頭，在一列長長的火車上，同學說「茵希亞要唱歌了！」她的歌聲讓整節車廂都安靜下來，但在火車站等她的，是戴著墨鏡、遮掩眼眶烏青的媽媽。

劇情乍看很老套，茵希亞擁有上帝親吻的嗓音與音樂創作才華，媽媽疼她，但爸爸反對她唱歌（總是如此），而且爸爸一發火就打老婆出氣。茵希亞想唱歌，在媽媽資助下買了電腦，為了避免惹惱爸爸，她用黑罩袍包起全身、只留下一雙眼睛，以這個神祕裝扮自彈自唱貼上網路，沒想到更引人注意，真成為「隱藏大明星」，她越神隱，網友們越好奇，其中包括阿米爾罕飾演的大明星。

這位大明星是個自以為是的大老粗，外遇曝光又嘴賤，形象一落千丈，音樂圈內沒人願與他合作，陰錯陽差之下，小女孩與大明星聯手，小女孩離開小城、踏上未知的旅程，兩人命運就此改變。

這部作品的劇本好看在於借用「麻雀變鳳凰」的架構，加入家暴、印度女性地位等素材，增加電影的轉折與厚度，但又以大老粗明星與神祕的 youtuber 調味，讓喜感暴增。談情、揭開創傷卻也搞笑，酸甜苦辣平衡得極好。

其實，喜歡阿米爾罕的人，光看他當大老粗明星就能值回票價，他把「我和我的冠軍女兒」那身贅肉練成誇張肌肉，結合金光閃閃的嘻哈裝扮配上油膩浮誇的神情，每一秒都能讓人讚嘆、捧腹，屢屢讓他搔到笑點，極為過癮。

賽伊拉沃西飾演小女孩主角，她就是「我和我的冠軍女兒」裡童年的大女兒，是第二次與阿米爾罕合作，體格還是很壯，片中他穿學校背心裙制服配白長褲東奔西跑，讓人發現不分國內外，校服都能成功摧毀青少年美感。但這樣一個不美麗、不可人、不可愛還渾身是刺的女主角，讓角色更鮮活，她在片中的名字茵希亞，意思是「女人」，也暗埋了讓人淚崩的地雷。

很多人以為印度片、寶萊塢片，就是歌舞片，總會搖頭晃腦來個大場面舞蹈，這部片當然也放了大量的音樂，透過音樂的感染力與洗腦力，來傳遞女性也能出頭天的訊息。

2013 年，印度版的「時代雜誌」以阿米爾罕為封面，稱呼他為印度的良心，因為他拍片是為了改變印度，「三個傻瓜」、「心中的小星星」，是他想要改變印度的教育環境，2016 年的「我和我的冠軍女兒」與今年的「隱藏的大明星」，則是他為印度女性發聲，希望能改變這個國家殺害女嬰、歧視女性的傳統。看著片中十幾歲的小女孩帶著看似怯懦、實則堅強的媽媽大膽挑戰宿命，確實令人動容，相信未來會有更多印度女性大膽為自己發聲。

當年時代雜誌在封面標題寫下「一個演員能改變一個國家？」身為觀眾，我真心覺得阿米爾罕一定會改變印度，就像當年的甘地，只是用他的方法不必絕食，還能賺錢！而且是賺很多錢！

●作者：王蓉／編劇、文字工作者

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews 今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，文章歡迎寄至 public@nownews.com

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』