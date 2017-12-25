不斷重挫、不斷反彈 數位貨幣如何結束奇蹟般的一年？

摘要：上周數位貨幣大起大落，比特幣大跌逼近 10000 美元，隨後反彈到 15000 美元，再跌 3000 美元，周一重回溫和上漲。每一次價格回調，似乎都未帶來根本的恐慌性拋售。今年，數位貨幣會如何結束？

假日裡的比特幣也沒有閒著。

周末，比特幣兌美元一度漲至 15000 美元附近。正在投資者以為，比特幣會和以前一樣，從上周五的大跌中順利走出來時，比特幣掉頭向下，大跌 3000 美元。

來到周一，亞洲交易者接過了接力棒，比特幣現在已經回到了 13000 美元上方。

在過去的數月中，投資者對比特幣的不斷重挫、不斷反彈已經習以為常。每一次的價格回調，似乎都未能帶來本質上的恐慌性拋售。今年，數位貨幣會如何收官？

上周數位貨幣走勢回顧

先來看比特幣。美國交易量最大的三大交易所，報價始終未能突破 20000 美元，比特幣上周一、周二都處於短暫橫盤階段，在周二歐洲時段開始交易後，這一輪跌勢開始出現。

周五亞洲時段開始交易後，比特幣的跌幅開始顯著擴大，從 15600 美元上方一路滑坡，最低逼近 10000 美元。

但周五來到美國交易時段後，狀況有所好轉，比特幣在北京時間周日晨間一度漲回將 15000 美元附近。然而好景不長，一波急跌又把價格拉到 12000 美元附近。

被部分比特幣早期投資者推崇的比特幣現金（Bitcoin Cash，BCH），上周的波幅要更為劇烈，一度漲超 130%，但隨後回吐全部漲幅。不過整體來看，比特幣現金仍舊上漲。

需要注意，比特幣現金 120% 的漲幅以及其後的下跌，有消息面的支撐。大型加密貨幣交易所 Coinbase 當時宣布，開始支持比特幣現金的交易。但 Coinbase 很快暫停了 BCH 的交易，稱部分訂單「顯著波動」，懷疑有內幕交易，比特幣現金觸及歷史高位後回落。

今年 8 月，比特幣硬分叉衍生出比特幣現金以來，比特幣現金一直被比特幣壓過風頭。但在包括「比特幣耶穌」Roger Ver 在內的數位早期投資者強勢站台之下，比特幣現金開始進入媒體視線，比特幣現金的交易量激增。

萊特幣也受傷慘重，從逼近 380 美元重挫至一度跌破 150 美元。

但放到更長的時間線來看，萊特幣在本月較早時候出現了驚人的漲幅。萊特幣創始人表示，他已經賣出了自己持有的大部分萊特幣，來避免「利益衝突」。

這也是萊特幣重挫的原因之一。萊特幣周一表現穩定，現報 275 美元。

未來走勢如何？

我們先來看一下加密貨幣價格遭到「屠殺」時，都有些什麼原因。

以比特幣為例，從時長和跌幅可以媲美上周跌幅的，莫過於今年 9 月初的 6 日累跌 20%。當時中國宣布首次代幣發行（ICO）非法，一系列其他國家也相應跟進收緊了加密貨幣的監管措施。

11 月也有一次類似的下挫，當時比特幣 4 日大跌 22%。

上周的數位貨幣大跌，部分觀點認為，和 Coinbase 暫停比特幣現金交易、萊特幣創始人拋售有關，也和比特幣基礎設施不完善、加密貨幣社區競爭日趨激烈有關。

如前所述，包括「比特幣耶穌」Roger Ver 在內的數位早期投資者，都在為比特幣現金站台，原因之一便是比特幣現金可以解決加密貨幣的可擴展性問題，使其優於比特幣。

但不論是出於什麼原因，加密貨幣價格的大起大落、功能不完善、社區衝突，都不是新鮮事。樂觀的長期投資者始終會認為，這些問題都能解決，例如通過「閃電網路」技術來解決擁堵問題。每一次的價格回調，似乎都未能帶來本質上的恐慌性拋售。

投資者還需要注意，比特幣是一個高度集中的資產。對沖基金風控人員測算，約 1000 人持有了全球目前所有比特幣的 40%。而且堅持到今天的早期投資者，有一些相互認識，因此「操縱價格」的嫌疑也更大。

行情至此，更為緊逼的問題在於，在比特幣接近 20000 美元時入場的「散戶」投資者，是否願意承受短期的虧損，再度向加密貨幣市場投入資金，繼續「泡沫」般夢幻的行情。

源源不斷的資金，似乎才是目前加密貨幣維持瘋狂的根本動力。

『新聞來源／華爾街見聞』