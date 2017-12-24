「過山車」模式繼續！一夜之間比特幣漲幅全沒 比特幣現金波幅近三成

摘要：儘管周六比特幣和比特幣現金的一場大漲終止此前連續 4 日的頹勢，但一夜之間，比特幣將 10% 的漲幅悉數跌沒了，比特幣現金更是從暴漲 21% 至跌 5.8%。

儘管比特幣等數字加密貨幣在周六迎來一場「大捷」，終止了連續 4 日下跌的頹勢，但一夜之間，比特幣、比特幣現金又把漲幅給跌沒了。

Coinbase 平台數據顯示，截至發稿，比特幣將隔夜 10% 的漲幅全數回吐，微跌 1.6%。

比特幣現金和萊特幣最受傷，隔夜一度飆漲 21% 和 12%，目前分別跌 5.88% 和 4.9%。

事實上，自本周一開始比特幣市場連連傳出利空消息，導致比特幣價格連續四天累計下跌 24%，創下 2015 年以來最大四日跌幅。

德國央行董事會成員 Carl-Ludwig Thiele 表示，已經排除在歐元區出台官方數位貨幣的可能性，並警告稱比特幣等數位貨幣投資會造成損失。

萊特幣方面，萊特幣創始人 Charlie Lee 周三在 Reddit 上發布消息稱，他已清倉了持有的全部萊特幣，並稱清空的原因是為了避免「個人利益衝突」。

全球最大的比特幣網站 Bitcoin.com 聯合創始人兼首席技術官 Emil Oldenburg 最近賣出了手頭上所有的比特幣，轉而使用比特幣現金。「對比特幣進行投資目前是你能做出的最具風險的投資，風險極高。」Oldenburg 說。

他直接指出比特幣交易成本高，交易時間也過長。

Oldenburg 提醒，人們還不明白持有比特幣的風險，原因很簡單，因為迄今為止，大多數人只是購買了比特幣，但從未賣出或用之交易。「一旦人們意識到這就是它的運作方式，他們就會開始出售。而舊的比特幣網路可能無法使用。」

『新聞來源／華爾街見聞』