比特幣不平安價格再挫 有人警告反彈前將慘跌50%

平安夜比特幣繼續表現反覆，比特幣主要交易平台 CoinDesk 顯示，周六 (23 日) 凌晨比特幣和大多數加密貨幣價格反彈，終止連續 4 日的跌勢，一度重上 15000 美元水平，但其後表現乏力，再度下挫，至昨晚 8 時低見 12948 美元。

比特幣最新走勢。 (圖：Coindesk)

另一熱門加密貨幣以太幣，前日凌晨價格重上 763 美元，但其後再度急挫，昨晚 8 時報 635 美元，跌 13.6%。整體加密貨幣表現繼續大上大落。

分析認為，加密貨幣交易商已經消化 23 日德國央行有關加密貨幣具隱藏投機風險的評論，帶動加密貨幣價格在過去周末反彈。

彭博社引述倫敦投資公司 ADM Investor Services International 環球策略師 Marc Ostwald 表示，加密貨幣市場氣氛仍然熾熱，投資者渴望從波動劇烈的市場獲利。他認為，臨近年尾，聖誕節將至，部分投資者希望減少手上的比特幣，引發上周連續近 4 日的拋售，但明言目前不能太理性分析市場，因為加密貨幣正是一個不理性的市場。

比特幣價格在上周五 (22 日) 暴跌約 3 成，跌破 1.1 萬美元關口，總市值蒸發逾 1200 億美元，是其自 2015 年 1 月 14 日錄得最大的跌幅。包括比特幣現金、以太幣、萊特幣等加密貨幣同樣暴跌。

據加密貨幣分析網站 CoinMarketCap 資料顯示，上周五比特幣現金由 3324 美元一度挫至 1938.36 美元，下跌約 41.7%；以太幣由 822.64 美元跌至 543.76 美元，跌約 33.9%；萊特幣曾由 319.26 美元跌至 187.48 美元，跌約 41.3%，比特幣現金、以太幣、萊特幣同樣在上周六反彈，分別高見 3479.71、763.89 及 312.67 美元，其後表現回落，至昨晚 8 時分別報 2695.94、635 及 258.67 美元。

警告紛至沓來，比特幣早期投資者、Pantera Capital 創辦人兼行政總裁 Dan Morehead 於 19 日接受 CNBC 訪問時表示，比特幣和以太幣等大型區塊鏈是長達數十年的大趨勢，目前才剛起步。不過他警告，比特幣在下次回升前，可能會先慘跌 50%，但一年後的幣值會比現在還要高出更多。

香港《文匯報》引述大陸空頭投資者表示，本輪比特幣是第 2 次探底，會反彈回來的，但現在不是抄底買入的時候，因為目前沒有看到比特幣止跌的跡象。

曾神準預測 2008 年美國房市崩盤的知名分析師 Peter Schiff 日前示警，比特幣的巨大泡沫將破滅，現在才想搶搭多頭行情為時已晚，比特幣價格將跌到零。他還說：「今年初進場有機會賺大錢，但目前或更高價位買進的投資人，將虧掉所有資金。」

永豐金融資產管理董事總經理涂國彬日前透露，經旗下 CME 平台開倉參與的期貨買賣者多以好倉及過夜為主。香港本《明報》翻查 CME 比特幣期貨成交資料，在連跌 4 日後，以上周五成交最多，並創下產品推出以來的新高紀錄，成交達 2374 張。未平倉合約亦按日遞增，至上周四 (21 日) 止達 407 張，或反映比特幣急跌時累計空倉增加，並在低位見投資者博撈底反手。

此外，彭博 22 日引述知情人士透露，高盛集團正在設立一個交易平台，開拓以比特幣等數碼貨幣的交易市場；目標是在明年 6 月底之前開展業務。知情人士表示，高盛仍在試圖解決安全問題，以及其將如何持有或保管資產。

此舉將使高盛成為第一家在加密貨幣市場上創造市場的大型華爾街公司，比特幣狂熱的價格波動和巨大的價值已經吸引了公眾的想像力，但也讓金融機構望而卻步。目前，高盛已經是為 CBOE 全球市場公司和芝商所的比特幣期貨提供清算的為數不多主流公司之一。