例休鬆綁擋不住？回顧那些我們聽過的幹話

雖然勞基法部分條文修正草案已於本月 4 日晚間強渡關山，送出委員會進入朝野協商冷凍期，但在勞基法爭議中誕生的各種「幹話」，仍讓人印象深刻，以下再來回顧一次這些「金句」。

資方代表、也是彰化縣小英後援會榮譽總會長蕭明仁曾說，資方很弱勢，台灣的經濟是資方跟勞方拚起來的，不是只有勞方在拚，公務人員薪水是資方拿出來的，勞方薪水也是資方拿出來的，現在大家都把資方妖魔化，台灣幾乎沒有過勞死，就算有，那也是員工本身可能有病，員工跟老闆是一體的，台灣也很少勞資糾紛，不要放大，因為台灣中小企業為主，員工沒多少，虐待員工就跑光光了。

友秀實業公司總經理王得源曾說，他曾被勞動部罰過，「一通電話隔天就到了啦，勞動部非常勤奮啦」，企業主被搞得天翻地覆，勞檢員到現場坐了 4 個小時不走，就是一定要拿到資料，「很擾民」。他也說公司為什麼要加班？不是工作量多，是有的勞工能力不夠和東西做壞的問題。

行政部門方面，勞動部長林美珠曾說，相信勞基法是越修越漂亮，越做越好，沒有人要走回頭路。網友看後怒噓一波，「太美了，無法直視」、「以資方的角度來說確實是越修越好」、「這種話也可以說出口，真是何不食肉糜？」

行政院長賴清德也不惶多讓，他曾說「公司不會故意排整人班表，如果有一定會被爆出來」、「勞基法修法不只給予資方彈性，我也是在幫助勞工」、「年輕人收入不高想加班，年紀大要養家，不能加班受到的衝擊更大」，種種金句被網友怒批 lie 神。

而立院諸公們，民進黨立委邱議瑩更是經典，她說，認真的勞工在外面工作啦，抗議的都是放錄音帶的啦，連抗議都不認真還放錄音帶，當年我們走街頭都不是這樣。邱議瑩更說，外面抗議的是勞團不是勞工，真正的勞工在外面工作，期待修法，期待讓他們賺錢。

被其他醫生批評「忘了當年值班苦」的民進黨立委林靜儀，則被網友爆料疑似不堪民怨電話，直接拔掉電話線，對此，林靜儀說，「辦公室的人去大便阿」，為什麼連助理去大便都要懷疑？形象一夕崩壞。

此外，台北市長柯文哲的態度，也令人質疑是兩手策略，曾說公開支持修法，才能徹底執行勞基法，但卻對台北市勞動局長賴香伶上街頭冷處理，還自爆有人要他制止。

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