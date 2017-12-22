【華冠投顧】 林驛銘:電子龍頭點火，台股周線連二紅站回10500點!

台北股市今日電子重量權值股三巨頭台積電、鴻海及大立光同步反彈，被動元件續強吸金，指數拉尾盤，終場上漲 48 點，以 10537 點作收，成交量 910 億元，價漲量縮格局。周線上漲 45 點，同樣價漲量縮格局，K 線連 2 紅。

攸關大盤表現的電子三巨頭今日帶領指數拉尾盤，台積電 (2330) 漲 2.5 元，收 227.5 元，鴻海 (2317) 漲 0.6 元，收 92.9 元，股王大立光 (3008) 漲 70 元，收 4200 元。焦點股: 電腦品牌廠宏碁 (2353) 由於轉型成功，股價早拉漲停。大同 (2371) 因為宣布將辦理現金增資，每股定價僅 14 元，低於現股，引發市場擔憂股東將賣老股換新股，股價被摜壓到跌停。MLCC 供貨吃緊，被動元件續漲，大毅 (2478)，鈺邦(6449) 亮燈漲停，禾伸堂 (3026)，續漲超過 9%，華新科(2492)，國巨(2327)，智寶(2375)，凱美(5317) 股價都持續勁揚。其它富喬 (1815)，佰研(3025)，易華電(6552)，晶心科(6533)，立敦(6175)，廣運(6125)，營建股的國揚(2505)，宏璟(2527) 等都表現不俗。

整體而言，大盤目前跌深反彈第 12 天之後，下跌趨勢仍未改變，反彈過後，仍有繼續下跌的危機。下周多空對決，請務必多留意三巨頭表現以及美股漲多高檔盤旋過後走勢，若開始回檔，台股將無法倖免再回測 10322! 操作選股方面由於外資放長假，資金可以轉由內資所主導的作帳行情相關個股著手，逢低布局。

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