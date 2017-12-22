【華冠投顧】主力持續短進短出

◆ 劉彥良 盤後分析

近 7 個交易日，台股呈現一紅一黑交錯，原因就在於阿日沖盛行，尤其是某家外資幾乎在每天的大漲股買超前幾名都可以見到它的身影。就以昨天的太陽能個股來說，昨天多檔攻上漲停今天卻收黑，就隔日沖主力的傑作，所以喜歡追大漲股的投資朋友記得晚上要去追蹤籌碼流向。

成交量大概要等到元旦過後才會回升，歷年來台股常有元月效應，明年一樣值得期待。很多外資在偏多卻還在橫盤沒有表態的好股票，我認為在下個月就會陸續向上表態，所以投資朋友可以把握下周先布局起來。

8489 三貝德今天盤中攻破 3 字頭來到 301 元，特定主力昨天繼續加碼我們當然就抱著不動，等看到它開始出貨我們隔天再出就來得及，反正波段獲利已逾 50%，怎麼賣都是大賺。

1457 宜進，主力一早就趁利多出貨，當然我們也立馬請會員獲利下車，並且在 9:26 分就在 Line 上公開操作，有跟單的投資朋友相信出的價格都會比收盤價好上許多。

周二新布局的主力作價股，前 11 月營較去年大幅 成長，而且該主力和三貝德一樣屬於地緣券商。該主力在本月 12、18 號短短兩個交易日就大買 1000 多張，正所謂無事不登三寶殿，即使該產業現在乏人問津，但今天它還是開始噴出，大漲創新高。