【華冠投顧】賴昇楷 : 本周空方力量如期式微 下周內資當家小鬼活躍

◆ 盤勢分析：

昨天 OTC 指數在大盤下跌扯後腿下自立自強增量站上下彎月線，今天繼續站穩，大盤在外資持續賣超下守穩上周五低點 10436 之上，今天進一步收盤站上下彎月線，本周台股盤勢如預期呈現「空方力量式微」。今天逢週五往往賣壓增、買盤縮，大盤及 OTC 猶能雙雙收紅，顯示多頭展現企圖及能耐，下周台股依然偏多看待，在外資放假、內資當家背景下，盤面當會是中小型股 (小鬼) 更加活躍。

既然上週五已預期「外資賣超壓盤已不足為懼，空方力量將式微」，操作上也就沿路提醒「本周趁盤勢震盪或拉回時卡位太極強股」，下周小鬼活躍時就能歡喜收割，佈局到領先轉強股甚至已經獲利 ing，像是上週介紹的 9958 世紀鋼，今天大漲 8.2% 創新高 19.1，週一介紹給 FB 好友的 (黃飛鴻)8039 台虹一周急衝 15.6%。

昨天分享的低檔出發關鍵強股，依舊看好未來表現，想靠自己賺年終的好朋友，歡迎加入昇楷 Line 群後到主頁索取。

◆ 焦點個股：《6175 立敦》

這是昇楷昨天 (12/21) 盤前在 Line 群點名看好的被動元件上游材料股，屬於立隆集團旗下成員，主要產品低、中、高壓化成鋁箔是鋁質電容關鍵材料，下半年起受惠中高規鋁質電容需求強勁，造成上游鋁箔供不應求，第三季開始調漲價格，推升單季營收創歷史新高，前 3 季稅後 EPS 達 2.02 元，遠超過去年全年 0.55 元。看好變頻家電、車用電子、物聯網等對鋁質電容需求持續增加使缺貨持續，帶動鋁箔漲價延續，也將進一步擴廠推升營收及獲利，明年業績將更上層樓。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。